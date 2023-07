Abuela bonaerense retomó sus estudios a los 101 años

Mercedes Fernández cumplió el sueño de retomar sus estudios secundarios a los 101 años de edad y es el orgullo de sus compañeras del Hogar Municipal de Ancianas Eva Perón de Escobar.

La mujer, que nació el 12 de enero de 1922 y es oriunda de Venado Tuerto, pasó casi toda su vida en Escobar donde se radicó con su familia cuando tenía 4 años.

Hace ya dos años que Mercedes convive en la institución junto a otras 16 residentes a la que llegó mediante la intervención y el trabajo articulado entre las autoridades del Hogar y el área de Desarrollo Social del Municipio. Y es que su historia es testimonio de resiliencia y de que nunca es tarde para volver a empezar, aún cuando todo parece perdido.

La anciana atravesó un periodo crítico tras el fallecimiento de su esposo que prácticamente la llevó a estar en situación de calle. Sin tener un lugar fijo donde vivir, pasó por diferentes hospitales y pudo subsistir recibiendo todos los días un plato de comida en el Centro Ferroviario de Jubilados de Belén de Escobar. Cuando llegó al Hogar de Ancianas, Mercedes no sólo encontró una residencia, sino también una red afectiva y de contención que la impulsó a volver a creer.

Con el acompañamiento del personal profesional y el apoyo de sus nuevas compañeras, Mercedes se decidió a retomar sus estudios secundarios. Para que ello fuera posible, la directora del Hogar, Noelia Alegre Pivar, y la trabajadora social Elizabeth Villanueva se pusieron en contacto con el director del Centro de Educación Secundaria para Adultos CENS 451, Cristian Rondinella, e incorporaron a la mujer a la modalidad de adultos mayores.

Pero como si esto fuera poco, Mercedes asiste sola a clases, ya que el Instituto educativo queda a pocas cuadras del Hogar. “Este sueño se lo debo a esta señora que está ahí, a la señora directora del hogar Eva Perón, y a la asistente por supuesto, pero sin ella esto no hubiera sido posible”, destacó la anciana.

Y explicó lo importante que fue el apoyo de Pivar: “Porque yo a mucha gente le dije quiero, quiero, quiero y me han dicho sí pero con los años ya no, es una idea muy loca no, déjelo, déjelo. Y ella me dio aliento para que lo hiciera”. Sus compañeras del Hogar: “Nosotras estamos muy contentas, es un ejemplo que ella quiera superarse y seguir con sus estudios”.