Gentile impulsa fuertes acciones para fortalecer el desarrollo de las localidades

La precandidata oficialista valoró el trabajo realizado en la gestión de Barroso, la aplicación del programa "Localidades Conectadas", con la incorporación de cámaras de seguridad en comunidades del interior; y adelantó su intención de reforzar la educación no formal en las mismas.

La precandidata a Intendente Municipal por “La Fuerza del Cambio”, y actual Jefa de Gabinete de la gestión de Mariano Barroso, María José Gentile; abordó un análisis del contexto político y de las propuestas de su sector -cimentadas en la actual gestión, pero con una impronta propia-, de cara a las PASO del 13 de agosto, fundamentalmente en lo que hace a las localidades del interior.

“Nuestra lista fue consensuada con todos los integrantes del partido, pero creemos que se distingue particularmente por el hecho de no contar con concejales que actualmente se encuentran ocupando una banca, y a excepción de Julio Bordone, que fue uno de los iniciadores del Pro en 9 de Julio; el resto de los precandidatos incursiona por primera vez en política, con el común denominador de un fuerte compromiso y una gran partición comunitaria”, definió la precandidata, valorizando la posibilidad de “contar con nuevas voces representativas de la comunidad, y especialmente de las localidades del interior del partido, y de allí la integración a nuestra lista de César García -vecino de la localidad de Dedignac-; y Marisel Unanua -vecina de Quiroga-".

En tanto, sobre los principales proyectos que se barajan para las localidades del partido, María José Gentile indicó que los vecinos “reconocen lo realizado en estos 8 años en la gestión de Mariano Barroso, a la vez que solicitan reforzar aspectos de obra pública, educación y seguridad”.

“Si bien la educación formal depende de la Provincia, nuestra intención es seguir generando herramientas para que la misma se vea robustecida o afianzada por fuera de la misma; ya que no solamente se hace imprescindible atender la situación pedagógica, sino también la social; como es el caso, por ejemplo, de los Centros Complementarios, el CIC y centros de acompañamiento que queremos replicar en aquellas localidades donde no existen actualmente, incluso apoyando a los vecinos que en forma desinteresada y particular brindan apoyo a los alumnos, como sucede actualmente en Patricios, y desde el municipio queremos acompañar y apoyar”, completó sobre la instrumentación de estas acciones en las comunidades del interior del partido.

Por otra parte, en lo que hace a la seguridad en las localidades, cuestión que se complejiza con la falta de designación de nuevos efectivos policiales por parte de la Provincia, Gentile consideró sumamente importante la instrumentación de acciones complementarias, como es la aplicación del programa denominado “Localidades Conectadas”, a través del cual se instalarán nuevas cámaras de seguridad en estas poblaciones.

“Desde la Provincia se nos manifiesta que la prioridad es el Conurbano, y si bien se nos solicitó a los municipios que trabajemos en la incorporación de aspirantes, luego los nuevos efectivos son destinados a ese ámbito, y lamentablemente no vuelven al distrito”, señaló; lamentando que “desde hace cuatro años no podamos contar con nuevos efectivos, ya que los que se incorporaron son solamente los de Patrulla Rural, no estando habilitados para desempeñarse en los destacamentos de las localidades”.

En el mismo abordaje, la precandidata del oficialismo, señaló que estas acciones complementarias a la seguridad que tienen como punto de inicio el mencionado programa de incorporación de cámaras en localidades; en la planta urbana se darán con la creación de la Guardia Urbana Municipal (GUM); que se pondrá en marcha el próximo lunes, con 8 efectivos y dos móviles.