El Gobierno descartó una nueva edición del PreViaje

La política que tenía como objetivo impulsar el turismo en todo el país no se implementará en la próxima temporada de verano, según el titular de la cartera, Matías Lammens.

El ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens descartó la posibilidad de una nueva versión del PreViaje de cara al verano en Argentina, después de cuatro ediciones y un impacto de $584 mil millones en las economías regionales durante 2023.

El funcionario lo confirmó en declaraciones con la agencia de noticias Télam: "Venimos de dos veranos con récord y para el verano ya no va a haber Previaje, no va a haber estímulo porque no va a hacer falta".