Danya Tavela encabezó una interesante charla de educación junto a Nacho Palacios

En la tarde de ayer, en la Biblioteca José Ingenieros, la diputada nacional por Juntos por el Cambio, ex Vicerrectora de la UNNOBA y candidata al Parlasur Danya Tavela, especialista en temas educativos, brindó una interesante Charla - debate sobre el tema "La educación para transformar la provincia".

Esta jornada se enmarcó dentro de los lineamientos para 9 de Julio 2023 - 2027 que fueron presentados en la sede del radicalismo y son la base de la propuesta electoral de Ignacio Nacho Palacios.

Precisamente Palacios tuvo a su cargo la presentación, donde agradeció las gestiones de la Mesa de Educación de su equipo, "que propuso esta jornada tan interesante para tener una mirada central sobre estetema".

"Tenemos que exigir que la educación esté en la agenda electoral”, remarcó la legisladora, al explicar que “la provincia de Buenos Aires tiene dos grandes problemas: el económico y la seguridad. Y cuando empezamos a discutir estos problemas nos dimos cuenta que en gran parte tienen que ver con la crisis de educación que venimos arrastrando por lo menos desde la provincialización hasta acá”.

En ese sentido, explicó que “la provincialización en Bs. As. generó un mega sistema, casi ingobernable, que no colecta datos y que además no se toma ninguna decisión. Funciona como una especie de ´siga siga´ permanente que, gobierno tras gobierno, más allá de alguna que otra medida exitosa, acentúa las desigualdades preexistentes y genera algún nivel mayor de problemáticas. Quien terminó de consolidar estas problemáticas es este proceso actual de la educación debido a los dos años de pandemia y la falta de políticas claras para resolver la pospandemia”.

“Esto es responsabilidad de toda la sociedad y de los dirigentes políticos que no ponen nunca a la educación en el centro de la agenda. La ponemos para decir algo bonito como cuando se inaugura una escuela pero no para discutir las políticas de fondo que ayudarían a comenzar a reducir esta crisis y que son de carácter urgente”, dijo Tavela y agregó que “hasta ahora los candidatos no han presentado sus propuestas educativas. Tenemos que exigir que la educación esté en la agenda electoral”.

Algunas de las propuestas que presentó Tavela s fueron: evaluar y acreditar la formación docente y de los institutos de formación docente, actualizar la formación en oficios, establecer la obligatoriedad de las evaluaciones de aprendizajes en todos los niveles, articular el sistema educativo obligatorio con la educación superior, incorporar la obligatoriedad de la sala de 3 años, generar oferta estatal a partir de la creación de los Centros de Primera Infancia, garantizar la aplicación del Fondo Educativo a la mejora de infraestructura escolar física y tecnológica, reformular la currícula primaria y secundaria,implementar un plan de jornada extendida y completa, incorporar en la secundaria la práctica pre profesional, generar planes de terminalidad educativa y reformar el estatuto docente.

“La educación es central porque estamos transitando la revolución del conocimiento. Cada vez es mayor la necesidad de personas formadas y altamente capacitadas en tecnologías y competencias y valores que hagan específicamente a las capacidades blandas pero también a comprender un mundo que está en permanente incertidumbre”, señaló la diputada.