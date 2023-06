Candidato de Milei, polémico: "que los chicos miren pornografía"

Ramiro Marra, precandidato liberal, demostró su disconformidad con la Educación Sexual Integral (ESI), e instó a los chicos a “mirar pornografía” para informarse.

El legislador porteño Ramiro Marra hizo polémicas declaraciones en contra de la Educación Sexual Integral (ESI), recomendando a los chicos que miren pornografía para informarse. En Radio con Vos, señaló: “No estoy en contra de la información sexual. Yo fomento la pornografía. A los chicos les digo: ‘miren pornografía’“.

El precandidato a jefe de gobierno por La Libertad Avanza apuntó contra la ESI, catalogándola como “un eslogan para hacer política de género en los colegios“. Ante el estupor generado por sus declaraciones, continuó: “Acepto la realidad, si un chico tiene un telefóno, una computadora, se informa sobre eso, y es como yo aprendí de educación sexual“.

“La ESI por supuesto que adoctrina. Va a las escuelas y empiezan a plantear temas que los chicos no tienen que plantearse. ¿Por qué tienen que hacer una ley de educación sexual, si yo tuve educación sexual y me enseñaban todas estupideces?“, disparó el liberal.

Las declaraciones de Marra no tardaron en causar repercusiones en las redes sociales. Eventualmente, debió desdecirse en un tweet, por medio del cual aclaró que se trató de un error, que no pensaba de esa forma, y que la educación sexual tiene que existir para prevenir abusos en la infancia, pero no para imponer ideología.

Conservando un tono crítico con la ESI, el tweet lee: “Los docentes DEBEN ser capaces de detectar pautas y de enseñar a los chicos que NADIE puede tocarlos. Los docentes NO DEBEN travestir niños en clase, los docentes NO DEBEN decirles a los niños que existen 358 géneros (porque no existen), los docentes NO DEBEN BAJO NINGUN PUNTO DE VISTA inducir jamás cambios de género en niños que luego llevan a aberraciones como la castración, como vemos a diario en distintas partes del mundo“.