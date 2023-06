Subastan 29 autos de colección en Junín: hay hasta un “Justicialista Sport”

Pertenecían a Julio Mendizábal, quien se dedicó a coleccionar los vehículos que fue adquiriendo tras la segunda guerra mundial. Cuáles son las bases y condiciones para participar.

Son 29 vehículos antiguos que pertenecían al juninense Julio Mendizábal. El hombre tenía la intención de abrir su propio museo para exponerlos pero el proyecto nunca se concretó porque falleció en tiempos de pandemia. Su familia decidió venderlos.

“Mi papá fue una persona muy apasionada por los fierros. Tenía por intención rescatarlos, recuperar su historia, sus orígenes, conocer de dónde venían. Pero también incentivaba a todos los que lo rodeaban a que les dieran valor a los autos clásicos. Siempre decía: ‘Si estos autos van a la fundición, se pierden para siempre’”, expresó Martín Mendizábal, hijo de Don Julio, al diariodemocracia.com.

La mayoría de los autos son importados y llegaron a nuestro país después de la Segunda Guerra Mundial, en funcionamiento y en condiciones de desguace. Julio Mendizábal comenzó a repararlos, restaurarlos y coleccionarlos.

La subasta será e l17 de junio e incluye a 29 vehículos antiguos de marcas como Mercedes Benz, Jaguar, BMW, Cadillac, Lincoln, Mercury, Desoto y hasta un Institec Justicialista Sport de 1953, el auto creado durante la presidencia de Juan Domingo Perón. Los familiares aclararon que muchos de estos ejemplares se encuentran sin documentación o no están radicados en Argentina.

Según aclaró el diariodemocracia.com, las bases y condiciones para participar son:

Los lotes se subastaran a partir de la base publicada, al contado y al mejor postor.

Todos los pagos de los lotes serán en su totalidad y en efectivo, salvo excepciones autorizadas previo al remate en la cual se podrán pagar utilizando medios electrónicos.

Al valor final de venta se le agregará el 5% + IVA en concepto de comisión del martillero.

La oferta implica un compromiso de compra.

Se entregará al comprador un boleto de compra venta y recibo de pago. En caso de realizar la compra por medio bancario, se emitirá Factura C.

El retiro de los vehículos deberá realizarse dentro de los quince días corridos.

Durante la exhibición de los vehículos y el remate, se podrá ver la documentación existente.

Los detalles descriptivos de los lotes en el catálogo son orientativos, debiendo el comprador verificar los mismos.

Los vehículos no se pondrán en marcha el día del remate, ni durante la exhibición.

Los vehículos se subastarán en el estado que se encuentran y exhiben. La oferta de compra da plena conformidad al vehículo ofertado y sus condiciones generales.

Durante los días de exhibición se podrán verificar los lotes, no aceptando reclamo alguno luego de realizada la compra.

Para participar en la modalidad online se deberá realizar previo a registrarse, un depósito de garantía de pesos doscientos mil ($200.000,00) que será acreditado al pago final en caso de compra, o devuelto dentro de las 48 horas hábiles en caso de no realizarlo.

El catálogo completo de la subasta y todos los detalles del remate se deben solicitar en el WhatsApp 2364541080. El remate será el sábado 17 de junio a las 13.30 en Junín, mientras que la exhibición previa a la subasta será el sábado 10 de junio de 9 a 17 y el mismo día del remate, de 9 a 13. La ubicación exacta se enviará 24 horas antes a quienes hayan solicitado el catálogo por WhatsApp.