Alarmante dato sobre las intoxicaciones por medicamentos en Argentina

Los niños menores de cuatro años son los principales casos que han registrado los centros de intoxicaciones en todo el país.

En el ámbito de la salud infantil, las intoxicaciones por medicamentos se han convertido en un tema preocupante en Argentina, en especial en niños menores de 4 años, según compartió Sergio Saracco, presidente de la Asociación Toxicológica Argentina, las consultas relacionadas con este tipo de intoxicaciones ocupan un lugar destacado en los centros de intoxicaciones.

"Durante el último tiempo, el principal motivo de consultas por intoxicación son la ingesta de medicamentos y dentro de ellos, si vamos al grupo etario, se da en niños por debajo de los cuatro años", comentó Saracco a MDZ y explicó que esto se debe a una suma de factores como la accesibilidad de los medicamentos en los hogares, la innata curiosidad de los niños y el marketing.

Las consecuencias de una intoxicación por medicamentos pueden ser graves e incluso mortales. Un medicamento que está presente en la gran mayoría de los hogares es el paracetamol que "incluso en dosis no muy altas, puede ocasionar insuficiencia hepática y pérdida de la función del hígado".

También, se han registrado intoxicaciones por psicofármacos, los cuales pueden causar problemas de equilibrio, somnolencia e incluso provocar un cuadro paradojal en los niños que los ingieren.

Cómo ocurre esto y cómo evitarlo

Según Saracco, uno de los factores clave para prevenir las intoxicaciones es asegurarse de que los medicamentos nunca estén al alcance de los niños, ya que "debido a una cuestión de edad, el niño está investigando y buscando en el mundo que lo rodea, y aquello que encuentre lo lleva a la boca", advirtió. Además, señaló que los medicamentos no deben ser guardados en la heladera, a menos que requieran de una cadena de frío, sino en un lugar fresco y seco, como indica su etiqueta.

Además, aseguró que no todos los medicamentos deben ser guardados en la heladera y estos son los que necesitan mantener la cadena de frío. Caso contrario, el medicamento puede guardarse en un lugar fresco y seco. Para saber esto, "se recomienda leer la etiqueta".

El presidente de la Asociación Toxicológica Argentina también destacó la importancia de no mencionar que el medicamento es "rico" al administrarlo a un niño, ya que esto puede hacer que lo consuma como si fuera una golosina. En cambio, se recomienda explicar que fue recetado por un médico.

El marketing ha generado un aumento en las intoxicaciones por medicamentos ya que los actuales vienen con sabores para los niños. "Antes teníamos el paracetamol o novalgina, que tenían gustos más amargos, y no teníamos intoxicaciones graves porque probaban un poquito y lo escupían porque era feo", comentó. Sin embargo, actualmente se enfrentan a situaciones en las que los niños toman grandes cantidades debido a los sabores agradables.

Además, resaltó la falta de tapas de seguridad en los envases de medicamentos en Argentina, lo cual facilita que los niños puedan abrirlos y consumirlos. "En otros países tienen el mecanismo de presionar y girar", agregó.

Un mayor problema producto de la confianza

Saracco comentó que muchas veces, cuando un menor se intoxica con un medicamento, no presenta síntomas, por lo que los padres o tutores se relajan y no lo llevan a urgencia. Pero lo que no saben es que esto ocurre porque el organismo no lo ha absorbido.

Cuando se cree que un menor o una persona se ha excedido en la ingesta de un medicamento, lo primero que se debe hacer es ir a una guardia médica donde se realizará un rescate del medicamento del estómago, "antes que se absorba y pase a sangre".

Por lo general se hace un lavado gástrico, con el suministro de carbón activado en polvo. Esta medida debe ser tomada aunque no existan síntomas explicó Saracco: "A veces pasa que vimos que no tenía nada el niño por eso no llevamos y luego lo llevan cuando ya tiene síntomas, es decir ya está intoxicado. Ahí el procedimiento es diferente, muchas veces termina internado y con necesidades de tratamientos que son mucho más complejos que un simple lavado gástrico. Por eso acá es clave en las intoxicaciones que la consultan sea precoz".

En cuanto a los medicamentos, Saracco comentó que en caso de jarabes, deben tirarse 15 días después de ser abiertos, mientras que los medicamentos pueden estar hasta seis meses abiertos, siempre y cuando estén en un lugar adecuado(en su envase original).

Si ha transcurrido este período, es fundamental destruir adecuadamente los medicamentos antes de desecharlos, ya que se han registrado casos preocupantes de niños que, al buscar en basurales, han sufrido intoxicaciones debido a la exposición a medicamentos desechados incorrectamente.