Vecina del medio rural denuncia que la robaron "por quinta vez" en su campo

En la jornada de ayer, a través de las redes sociales, se viralizó la denuncia de una vecina del medio rural del distrito, quien denunció que "por quinta vez" fue víctima de un robo en su campo.

El posteo que suscribe la usuaria @fernanda.romano.09, señala textualmente:

"Hoy domingo, y por quinta vez nos roban en el campo. El último fue hace 9 meses. La zona rural está desprotegida, es muy extensa, y con poco personal y móviles.

Tengo una sensación de angustia, bronca y desamparo! Siempre que hago las denuncias como propietaria, recibo la misma respuesta: "no podemos estar las 24 hs. en su campo". Por supuesto que no pretendemos eso, pero espero que mañana las autoridades me llamen para tener una charla, porque me siento desamparada y con mucha bronca, ya que ponemos demasiado trabajo y tiempo, más mi marido.

Termino contándoles que nunca encontramos nada. Si alguien sabe cómo se hace para seguir apostando al trabajo y no al robo, me avisan".