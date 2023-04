Delfina sigue en carrera en MasterChef

Llegó la primera gala de eliminación de la nueva temporada de MasterChef Argentina en la que concursaron los seis participantes que peores notas obtuvieron la semana pasada, y la nuevejuliense sigue en competencia.

Junto a Emilio, llegaron a la gala Estefanía Herlein, Daniela Kompel, Juan Ignacio Feidelmann, Agustín Sampietro, Juan Francisco Moro y Delfina Gayoso, la representante de nuestra ciudad; y todos ellos tuvieron que preparar una pasta con su propio estilo, a pedido del jurado compuesto por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis.

Delfina propuso sorrentinos de jamón con distintos tipos de queso, no lograron entusiasmar a los especialistas, y Germán apuntó: “Para mí está crudo, el pesto está rico, y el relleno tiene buena intención pero está un poco aguado”; no obstante que logró seguir en carrera.

Finalmente, Emilio terminó compareciendo ante el jurado en la instancia final junto al bañero Juan Francisco Moro y a la diseñadora Mocaela Bosio, y fue el propio Donato el encargado de anunciar su eliminación.

"A mis compañeros quiero desearles suerte y que puedan aprender mucho. Voy a seguir cocinando porque es lo que me gusta y es mi pasión en esta última etapa de mi vida. Disfruto mucho y la alegría de comer no me la quita nadie. Siento mucha tristeza pero también alegría de haber estado en este lugar. Me voy muy contento de MasterChef", dijo Emilio antes de salir por la puerta del estudio aplaudido por sus ex compañeros.