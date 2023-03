"Prima voluntaria": la nueva consecuencia de la fallida "Ley de Alquileres"

En junio de 2020, se aprobó una reglamentación en el Boletín Oficial referida a la Ley de Alquileres. Esta nueva normativa estableció nuevas reglas para la negociación de contratos entre propietarios e inquilinos.

Las principales medidas fueron: la determinación del precio de alquiler según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la Remuneración Imponible Promedio de los trabajadores estables (RIPTE), un plazo mínimo de contrato de 3 años, la obligación de declarar los contratos de locación en la AFIP, y la intermediación exclusivamente a cargo de profesionales matriculados.

Esta norma terminó perjudicando tanto a propietarios, que quedan rezagados ante la inflación de precios que se acumula mes a mes, como a inquilinos que no encuentran departamentos a precios bajos y si lo logran se encuentran con una actualización que puede ser fulminante. Debido a esto, han proliferado los alquileres temporales y la venta de departamentos.

A dichos problemas ha surgido uno nuevo, una especie de pedido por parte de algunos propietarios, una "prima voluntaria". Esta situación ha sido comentada por varias personas en las redes sociales, como es el caso de @Mauro_mvet que escribió lo siguiente: "El de la inmobiliaria me dijo que mi alquiler está desactualizado, pero por contrato no me lo pueden subir, que si quería pagar voluntariamente un poco".

A este comentario, se sumaron muchas personas más que aseguraron pasar por la misma situación. "Me hicieron lo mismo, me dijeron, 'es importante solidarizarse con la dueña, para ella no es negocio alquilar sus departamentos a estos precios'. Es increíble, encima tiene otros departamentos, viven de expensas y se quejan", explicó una usuaria.

"Me pasó igual el mes pasado. Si de onda por fuera del contrato queríamos pasarle, aunque sea $20.000 más a la propietaria", sumó otro inquilino.

Algunos inquilinos aceptaron pagar esta "prima voluntaria" por el temor de quedar en la calle una vez cumplidos los 3 años. "En mi caso fue el propietario que me planteo el valor desactualizado y me propuso un ajuste cada 6 meses, calculando la inflación de cada mes, acepte porque sigue siendo económico lo que pago y porque quiero que el año que viene me renueve", escribió Paola quien aseguró sentirse "presionada" por el pacto, pero al final aceptó. Ante este comentario, muchos le advirtieron que al hacerse de forma informal e ilegal, una vez cumplidos los 3 años, el propietario podría decidir no renovar el contrato, pese a los aumentos ilegales.

A la publicación también se sumaron algunos propietarios a hablar sobre sus problemas. "La Ley de Alquileres licuó el valor de los alquileres. Mi inquilino en los últimos 2 años está viviendo gratis, paga el 40% del valor actual del alquiler. Así cada vez habrá menos departamentos en alquiler. ¿Quién será el más perjudicado? Yo cuando venza no lo alquilo", escribió Santiago Bota.

"Yo tengo un departamento en alquiler y la verdad es que estoy esperando a que se termine el contrato para poder hacerlo Airbnb", escribió Rubén, quien además lanzó una dura crítica contra el estado: "Con esta ley y todos los blanqueamientos, pago ganancias, básicamente no me sirve alquilar, el estado no debería meterse en los negocios de los privados".