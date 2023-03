La Provincia entregará 300 mil computadoras

El Gobernador lanzó un programa por el cual entregará netbooks a los estudiantes que estén terminando el secundario.

El gobernador Axel Kicillof presentó este jueves el programa “Conectar Igualdad Bonaerense”, a través del cual la provincia de Buenos Aires entregará 300 mil computadoras a estudiantes secundarios de toda la provincia de Buenos Aires.

Kicillof encabezó un acto en el anexo del Centro de Actividades “Roberto De Vicenzo” de Berazategui junto a la vicegobernadora Verónica Magaro; al director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, y al intendente local Juan José Mussi.

En el lanzamiento del programa se entregaron hoy unas 290 netbooks, pero el reparto llegará a la totalidad a los estudiantes bonaerenses del último año del secundario de cada distrito.

Fuentes de la Gobernación aclararon que las computadoras se comenzarán a entregar a los jóvenes que estén cursando el último año en las escuelas públicas secundarias, agrarias y técnicas de la provincia. Ese universo es de 168 mil. Luego, se irá bajando de año hasta llegar a las 300 mil entregas.

En su discurso, el Gobernador “si uno se esfuerza le va a ir mejor, pero importa de dónde partió” porque “hay cuestiones que exceden la voluntad”. “Sin igualdad de oportunidades tampoco hay libertad”, señaló.

En este marco, se animó a citar a Wos. “Hay una frase que a mí me encanto, esto no lo involucra a Wos, lo digo yo: ‘Me hablan de meritocracia, me da gracia, no me jodan, porque sin oportunidades…’, dice Wos, lo voy a decir como dice él, ‘esa mierda no funciona’”.

Kicillof además recordó que el plan “Conectar Igualdad” fue lanzado a nivel nacional por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y que se entregaron 5.500.000, mientras que en el gobierno anterior “no repartieron más”.

“Nuestro objetivo es que todos los estudiantes accedan a sus computadoras y vamos a seguir trabajando para que la educación pública y gratuita alcance a todos y todas”, dijo el mandatario bonaerense.

“Conectar Igualdad Bonaerense” es impulsado por la cartera educativa y la Jefatura de Gabinete de Ministros y está destinado los estudiantes del último año de la secundaria en distintas orientaciones y modalidades.

Durante el acto, Sileoni entregó al intendente Mussi la resolución que prevé la creación del Centro de Educación Física N°194 en la localidad de El Pato, que será el segundo de estas características en el municipio.

Por último, Kicillof resaltó que “estas notebooks van a servir para que nadie se quede atrás: lo que realmente nos hace libres es contar con educación pública y un Estado que garantice que se cumplan nuestros derechos”.