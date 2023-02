Renunció el concejal Zabaleta: “es una decisión injusta en la que no hubo voluntad”

El quiroguense abandonó el Bloque de la UCR poniendo de manifiesto que la decisión final de su incompatibilidad “fue tomada por el propio Concejo Deliberante local” - Spinetta, presidente del partido habló de "un mal ejemplo" de la política - Ante esta situación la UCR perdería una banca, ya que su lugar sería ocupado por Pablo Giacomino (Partido del Diálogo), que integra Juntos por el Cambio.

En la tarde de este lunes, en la sede del Comité de la Unión Cívica Radical, y mediante una conferencia de prensa, el concejal del centenario partido, Néstor Zabaleta, anunció la renuncia a su banca en el H. Concejo Deliberante de nuestra ciudad, luego de que meses atrás se suscitara una fuerte polémica respecto de la incompatibilidad de estas funciones con el cargo de gerente de la Cooperativa Eléctrica de Facundo Quiroga, localidad de la cual es oriundo, y en el cual había solicitado licencia.

Si bien en primera instancia, los reclamos de sectores opositores derivaron en el pedido de licencia de Zabaleta en la entidad cooperativa quiroguense, los tironeos no cesaron derivándose en esta situación, que culmina con la renuncia del edil de “boina blanca”.

“Es una verdad pena que un concejal de la democracia tenga que presentar la renuncia ante una supuesta incompatibilidad”, señaló ante los medios de prensa el presidente del Comité de la UCR, Diego Spinetta, a quien acompañaron el propio Zabaleta; el presidente del Bloque de Concejales de la UCR de 9 de Julio, Ignacio Palacios, ediles, autoridades partidarias y militantes del centenario partido.

“Había quedado demostrado que la incompatibilidad no era tal y que la misma se fundamenta erróneamente en una disposición del año 1958, cuando los ediles fijaban las tarifas eléctricas”, señaló Spinetta, quien además recordó que “hubo y hay otros casos de concejales que se desempeñan en la CEyS, entidad con la que el municipio mantiene un contacto más directo y fluido que con la Cooperativa de Quiroga”, celebrando que, “de todos modos Néstor haya aceptado seguir acompañándonos y trabajando desde otro lugar”; aunque lamentó “la falta de acompañamiento de nuestros socios políticos de Pro”; y que se haya dado "un mal mensaje de la política hacia la comunidad”.

Posteriormente, tomando la palabra, el ya ex concejal Zabaleta expresó que a las razones ya conocidas, “se suman también cuestiones personales y familiares que también influyen”.

“Hay ejemplos en nuestro HCD y en el de distritos vecinos que la incompatibilidad que se me objeta no es tal, tanto actualmente como años atrás. El tema se ha debatido y analizado junto al Tribunal de Cuentas, quien indicó que las decisiones se toman desde el propio seno del Concejo Deliberante, lo cual debería ser también revisado, porque también esto podría llevar a que las mayorías saquen a las minorías”, analizó, asegurando que desde su lugar “se respeta pero no se comparte la decisión de los concejales de 9 de Julio”; y que en este aspecto “hubo una decisión injusta, en la que no existió mayor voluntad de seguir analizando el tema”.

Zabaleta reconoció que es una decisión “muy triste, pero sin mayores alternativas por estas cuestiones, a las que se suman las personales y familiares”.

“Agradezco el acompañamiento de mi partido, de los ediles y de los empleados administrativos del Concejo, que me han enseñado y acompañado mucho para seguir trabajando desde otro lado, siempre en favor de nuestro distrito”, finalizó.

Por último, es de destacar que la banca de Zabaleta sería ocupada por nómina por el concejal Pablo Giacomino, referente del Partido del Diálogo, cuyo máximo representante provincial es Emilio Monzó.