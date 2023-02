Se conoce la composición de las 4 listas que se presentarán a las elecciones de la CEyS

Con algunos candidatos que sorprenden, finalmente son cuatro las agrupaciones que se presentaron para participar en las elecciones de la CEyS "Mariano Moreno", a realizarse el 12 de marzo: la Lista Verde “Transparencia Cooperativa”, la Lista Celeste “Movimiento Acción Cooperativa”, la Lista Blanca “Por una Cooperativa Democrática”, y la Lista Naranja.

La CEyS dio a conocer las listas que son susceptibles de modificaciones, indicando que el Consejo de Administración cuenta con un periodo de 5 días para realizar observaciones y verificar que los candidatos cumplan los requisitos solicitados para ser Delegados.

Las Asambleas Electorales de Distritos se llevarán a cabo el día 12 de marzo de 2023, entre las 8.00 y las 18.00 horas, en las instalaciones de la Escuela Normal Superior de Avenida Cardenal Pironio Nº 1528 en los cuatro Distritos (Sur, Norte, Este y Oeste).

Se elegirán delegados por el Distrito Sur (36 titulares y 18 suplentes), Distrito Este (26 titulares y 13 suplentes), Distrito Oeste (22 titulares y 11 suplentes); Distrito Norte (20 titulares y 10 suplentes).

LAS NÓMINAS

LISTA VERDE “TRANSPARENCIA COOPERATIVA”

Distrito NORTE: TITULARES: 1) Alice, Andrea E.; 2) Iaconis, Alicia; 3) Chiaffitella, Eduardo V.; 4) Bagatto, Juan F.; 5) Rodríguez Francia, Santiago M.; 6) Lombardo, Carmelo; 7) Medriano, Verónica J.; 8) Morano, Olga B.; 9) Pisatelli, María L.; 10) Muñiz Castro, Jorge L.; 11) Bravo, Mirta E.; 12) Ciancia, Osvaldo H.; 13) Melián, Jorge A.; 14) Montaldo, Walter G.; 15) Assali, Cristian; 16) Vázquez, Noelia L.; 17) Deagustini, Gustavo E.; 18) Stassi, María del C.; 19) Leonardi Barrionuevo, Alicia; 20) Álvarez, Santiago; 21) Elizalde, Ignacio. SUPLENTES: 1) Valle, Oscar H.; 2) Hernández, Alicia I.; 3) Aguilera, Luis A.; 4) Suarez, Mirta L.; 5) Díaz, Víctor G.; 6) Sánchez, Natalia C.; 7) Marconi, Mónica O.; 8) Bracco del Río, Alejandra; 9) Villarreal, Rubén J.; 10) Carassai, Adriana M.; 11) Tello Videla, Jhaneth.

Distrito SUR: TITULARES: 1) Peralta, Lida E.; 2) Carta, Héctor G.; 3) Crosa, Julia M.; 4) Schwarz, Clara de los Á.; 5) Bonfiglio, María de los A.; 6) Vallabriga, Liliana; 7) Iraldi, Viviana;; 8) Carballo, Romina V.; 9) Marchioni Gubiley Mónica V.; 10) Mobilia, Carmela; 11) Ragoy, María del C.; 12) Núñez, Lilián A.; 13) Ferrari, Miriam G.; 14) Gómez, Rosalía I.; 15) Gualdi, Laura Z.; 16) Ugoletti, Juan M.; 17) Rodríguez, María C.; 18) Fuentes, Leandro; 19) Sanmartín, Teresa; 20) Caresano, Daniela; 21) Álvarez, Oscar; 22) Ciancia, Pamela Y.; 23) Aranda, Federico A.; 24) Suarez, Ricardo A.; 25) Mosqueira, Araceli P.; 26) Tojo, Martín O.; 27) Cabrera, Norma A.; 28) Moyano, Romina B.; 29) Rithaud, Romina K.; 30) Berti, Cecilia R.; 31) Canavese, Laura V.; 32) Bessone, Carlos E.; 33) Garabano, Noemí A.; 34) Gualdi, Kevin A.; 35) Gabard, María B.; 36) Cisneros, Abel O.; 37) Guaragna, Mariano; 38) Meloni, Daniel A. SUPLENTES: 1) Esnaola, Rubén O.; 2) Farías, Jorgelina; 3) Defortuna, Susana E.; 4) Astete, María L.; 5) Ferragut, Rubén A.; 6) Branchina, Jessica V.; 7) Scoponi, Joel A.; 8) Astete, Gloria B.; 9) Castillo, Raúl A.; 10) Canepa, Agustina E.; 11) Suencen, Blanca L.; 12) Micheli, Julio C.; 13) Cerdá, Juan C.; 14) Pardo, Norma A.; 15) Pisatelli, Francisco; 16) Peralta, Eduardo F.; 17) Varela, Elsa V.; 18) Lanieri, Liliana E.; 19) Grassi, Jorge O.

Distrito ESTE: TITULARES: 1) Gómez, Araceli; 2) Garabano, Héctor M.; 3) Martínez, Paola M.; 4) Ormaechea, María I.; 5) Flores, Isabel; 6) Peralta, Emilio A.; 7) Melian, Maximiliano J.; 8) Sampellegrini, Lucia B.; 9) Diez, Jorgelina V.; 10) Bautista, Carlos J.; 11) Luna, Germán D.; 12) Riola, Yanina S.; 13) Francisco, Marta L.; 14) Busatto, Emilio M.; 15) Galassi, Flavia; 16) Novas, María C.; 17) Chaves, Marcela A.; 18) Rodríguez, Luis P.; 19) Alegre, Alfredo M.; 20) Ferreyra, Roxana C.; 21) Suarez, Alicia E.; 22) Torres, Carlos A.; 23) Ortíz, Estela; 24) Susseret, Valeria; 25) Almud, Carina A.; 26) Albo, Soledad; 27) Oliva, Luciano F.; 28) Diez, Dario L. SUPLENTES: 1) Alba, Alicia H.; 2) Cattaini, Diego L.; 3) Battista, Mirta B.; 4) Falcinelli, Facundo R.; 5) Coñequir, María S.; 6) Medriano, Diego M.; 7) Chanquet, Marta; 8) Quevedo, Victoria S.; 9) Banchero, María L.; 10) Martino, Jorge C.; 11) Barreau, María T.; 12) Tossi, Diana E.; 13) Canepa, Néstor H.; 14) Veinticinco, Elida E.

Distrito OESTE: TITULARES: 1) Depetri, Daniela P.; 2) Garabano, Gonzalo D.; 3) Ormaechea, Sol; 4) Ruaro, Natalia M.; 5) Silvera, Rubén J.; 6) Gentile, Ana M.; 7) Ciola, Luis J.; 8) Castagnino, Valentín; 9) Isturis, Graciela E.; 10) Balanho, Gerardo J.; 11) Moreno, Dario E.; 12) Escudero, Matilde; 13) Appella, Lorena M.; 14) Galassi, Claudia E.; 15) Rico, Ricardo J.; 16) Silvestre, María E.; 17) Melian, Sol N.; 18) González, Mercedes A.; 19) Castiñeyra, Sergio; 20) Carballo, Marcia J.; 21) Rey, Ruth E.; 22) Laporta, María F.; 23) Aricó, María C.; 24) Carrio, Natalia A. SUPLENTES: 1) Susseret, Elba; 2) Appella, Delia E.; 3) San Miguel, Analía; 4) Olivera, Diego A.; 5) Medrano, Héctor O.; 6) Longarini, Edgardo D.; 7) Lamban, Marcela A.; 8) Menéndez, Horacio F.; 9) González, Felix A.; 10) Barba, Claudia A.; 11) Silvera, Graciela B.; 12) Bertoni, Gladys N.

LISTA BLANCA “POR UNA COOPERATIVA DEMOCRATICA”

Distrito NORTE: TITULARES: 1) Matta, Carlos R.; 2) Crespo, Gonzalo; 3) Ferrere, Juan P.; 4) Pérez, María R.; 5) Dottori, Francisco; 6) Chiesa, Héctor O.; 7) Vanni, Mariana; 8) Poratti, Cristina R.; 9) Borregón, Felipe L.; 10) Suárez, Alicia E.; 11) García Mabel; 12) Fernández, José A.; 13) Becce, Carlos D.; 14) Sabino, Rosana I.; 15) Buldain, José L.; 16) Milaoro, Hermes C.; 17) García, Micaela; 18) Gargano, Ana M.; 19) Marino, Juliana; 20) Echegorría, María de los A.; 21) Villegas, Jesús M. SUPLENTES: 1) Haramburu, Ricardo A.; 2) Malazzotto, Walter R.; 3) Figueroa, Antonio C.; 4) Regueiro, Amanda Y.; 5) Bazzo, Juan C.; 6) Almeida, Marina L.; 7) Fernández, Juan C.; 8) Alcantara, Ana M.; 9) Malazotto, Marta S.; 10) Flamenco, Susana; 11) Rodríguez, Hilda N.

Distrito SUR: TITULARES: 1) Haramburu, Maximiliano R.; 2) Cabral, Esteban A.; 3) Guaragna, Daniela Y.; 4) Baiz, paula A.; 5) Cabral, Nélida P.; 6) Vilches, Mariana N.; 7) Barrionuevo, Daniela C.; 8) Menéndez, Rodolfo A.; 9) Rodríguez, Luciano A.; 10) Torres, María C., 11) Poveda, Alfredo G.; 12) Osterrieth, Daniel H.; 13) Stringa, Jorge A.; 14) Iraola, Erica L.; 15) Garmendia, María de los A.; 16) Martínez, Alicia M. 17) Casas, Zulma A.; 18) Villegas, Andrea C.; 19) Iriarte, María C.; 20) Palavecino, Marcelo H.; 21) Punta, Bruno J.; 22) Maidana, Mercedes B.; 23) Ceregido, Cintia A.; 24) Díaz, Ramón A.; 25) Méndez, Ana L.; 26) Góngora, Héctor E.; 27) Vanni, Oscar F.; 28) Guallano, Olga N.; 29) Lombardo, Franco A.; 30) Pittatori, Mónica A.; 31) Rosales, David O.; 32) Rodríguez, Hugo A.; 33) Punta, Matías M.; 34) Villarreal, Viviana V.; 35) Baiz, Miguel A.; 36) Arechabala, Marina V.; 37) Ribolotti, María A.; 38) Villalba, Diego A. SUPLENTES: 1) Pedulla, Juan P.; 2) Cabral, Yesica N.; 3) Lasserre, Daiana S.; 4) Massico, Ariel L.; 5) Massico, Federico D.; 6) Rojas, Angélica B.; 7) Peralta, Guillermo A.; 8) González, Luis E.; 9) Cuesta, Sofía; 10) Delamano, Marta G.; 11) Acosta, Ernesto D.; 12) Robredo, Natalia P.; 13) García, Andrea N.; 14) Casas, María C.; 15) Herrera, Carina R.; 16) Funes, Adriana R.; 17) Arcaría, Diego M.; 18) Reynoso, Alberto del L.; 19) Sanz, María F.

Distrito ESTE: TITULARES: 1) López, Diego F.; 2) López, Romina N.; 3) Luna, Germán D.; 4) Olivera, Daniel M.; 5) Ibáñez, Melisa; 6) Bonfiglio, Jorge O.; 7) Menéndez, Teodora E.; 8) Figueroa, Zulma L.; 9) Ramírez, Jorge A.; 10) Vanni, María J.; 11) Amantea, Vicente O.; 12) Castronuovo, Carlos A.; 13) Ponce, Carla J.; 14) Aviles Laureano D.; 15) Conejera, Walter J.; 16) Pérez Néstor F.; 17) Albano, Daniel W.; 18) Paz, Sebastián; 19) Rodríguez, Maximiliano A.; 20) Baiz, Ivana M.; 21) Invernoz, Néstor A.; 22) Cortes, Francisco E.; 23) Ferrero, María G.; 24) Mangioni, Milagros C.; 25) Canepa, Nicolás M.; 26) Cornacchio, María de los A.; 27) Braggio, Ariel; 28) Ponce, Alejandra D. SUPLENTES: 1) Chiesa, María V.; 2) Balbo, Verónica V.; 3) Ponce, María B.; 4) Caradona Medina, Romina L.; 5) López, Gabriela V.; 6) Mari, Daniela L.; 7) Fayolle Bravo, Delmira G.; 8) Avalos Molina, Andrea B.; 9) Molina, Luis S.; 10) Taboada, Viviana C.; 11) Lobito, Noelia C.; 12) Carrió, Claudia V.; 13) Raineri, Marcelo P.; 14) Martínez, Sandra N.

Distrito OESTE: TITULARES: 1) Giansiracusa, Laura M.; 2) Landaburu, Lucas; 3) Ponce, Andrea S.; 4) Bruno, Susana N.; 5) Baíz, Valeria R.; 6) Logrippo, Noelia; 7) Kinder Rodríguez, Luisina A.; 8) Barbieri, Rocio E.; 9) Lobito, Miriam M.; 10) Teves, Carlos D.; 11) Haramburu, Hugo R.; 12) Ponce, Laura M.; 13) Navello, Cristian A.; 14) Romano María J.; 15) Zamudio, Ester A.; 16) Giufrida, Julio C.; 17) Haramburu, Juan C.; 18) González, Martín A.; 19) Videla, María R.; 20) Navarro, Gladys B.; 21) Marciani, Rosa E.; 22) Escalante, Daniela Raquel; 23) Corro, Héctor F.; 24) Lobito, Santos F. SUPLENTES: 1) Pastor, Ángel R.; 2) Meringer, Jaquelina; 3) Torres, Liliana A.; 4) Rosales, María L.; 5) Lafulla, Cristian F.; 6) Bustos, Cintia L.; 7) Medina, Sandra B.; 8) Punta, Jorge O.; 9) Marino, Ana M.; 10) Di Franco, Manuel; 11) Leguineche, Catalina L.; 12) Galesio, Andrea M.

LISTA NARANJA

Distrito NORTE: TITULARES: 1) García, Daniel; 2) Barreau, Maximiliano; 3) Mattos, Mónica B.; 4) Campodónico, Estela; 5) Perazzo, Juan Carlos; 6) Padin, Fabián E.; 7) Arocas, Irene M.; 8) Valguarnera, Martín; 9) Appella, Roberto A.; 10) Di Lorenzo, Ángel E.; 11) Coronel, Jorgelina B.; 12) Frontini, Carlos A.; 13) López, Ricardo L.; 14) Iraeta, Maria Fernanda; 15) Martínez, Luis; 16) Perazzo, Juan Ignacio; 17) Ramos, Julio; 18) Gallo, Maria Alejandra; 19) Toledo, Mónica A.; 20) García, Luis; 21) Grignoli, Juan. SUPLENTES: 1) Ríos, Claudia A.; 2) Arenas, Sergio; 3) Ríos, Abel A.; 4) Galván, Ramón A.; 5) Fernández, Walter; 6) Depettri, Graciela L.; 7) García, Miguel A.; 8) Giles, Ezequiel; 9) Inglessi, Germán; 10) Martino, Francisco; 11) Basualdo Maira.

Distrito SUR: TITULARES: 1) Sampaolesi, Carlos; 2) Paez, Adalberto L.; 3) Ríos, Guillermo A.; 4) Mingote, Miguel A.; 5) Seijo, Hugo I.; 6) Martínez, Andrea I.; 7) Asenjo, Roberto; 8) Pettinari Rigo, Maria Silvina; 9) Freites, Eduardo; 10) Tabares, Alejandro; 11) Iparraguirre, Adriana E.; 12) Valinoti, Jorge L.; 13) Rossi, Carlos; 14) Mateo, Juan Carlos; 15) Di Benedetto, José L.; 16) Andrada, Elsa; 17) García, Loreta; 18) Tabares, Vanesa; 19) Zubeldia, José; 20) Tripulillo, Fabiana E.; 21) Oviedo, Olga B.; 22) Mateo, Adrián; 23) Lobito, Maria de los Ángeles; 24) Arce, Jorge; 25) Arias, Mario; 26) Utello, Ignacio; 27) Benaghi, Graciela; 28) Asorey, Miguel; 29) Álvarez, Maximiliano; 30) Salinas, Marcelo; 31) Cano, Ana; 32) Cardozo, Alicia; 33) Cabrera Camila; 34) Cingolani, Oscar A.; 35) Colazo, Jorge; 36) Coronel, Alejandro; 37) Cortese, Claudia; 38) Desantis, Pablo. SUPLENTES: 1) Corti; Sebastián; 2) Cremona, José; 3) Echeverri, Claudio; 4) García, Cristian M.; 5) Utello, Miguel; 6) Giménez, Miguel A.; 7) Gómez, Susana; 8) Gorostegui, Julio E.; 9) Granja, Carina; 10) Lasa, Héctor; 11) Lobito, José L.; 12) Carabajal, Carlos A. 13) Lopresti, Juan Luis; 14) Manilla, Haydee; 15) Urteneche, Edgardo H.; 16) Ponce, Néstor; 17) Rodríguez, Mauro; 18) Tripulillo, Ricardo; 19) Unsain, Alejandro.

Distrito ESTE: TITULARES: 1) Moyano, Juan Pablo; 2) Torrelles, Adriana; 3) Vega Ostertag, Mariano; 4) Parise, Pedro A.; 5) Marano, Juan O.; 6) Cali, Alicia; 7) Carabajal, Alfredo; 8) Sauco, María Teresa; 9) Quintana, Daniel; 10) Diez, Jorge O.; 11) Galmarini, Juan D.; 12) Pedulla, Hugo A.; 13) López, Nelson A.; 14) López, Pablo E.; 15) Castro, Hernán; 16) Coronel, Carlos O.; 17) Coronel, Daniel O.; 18) Ferreira, Rubén; 19) Simionato, Ana M.; 20) Moyano, Juan R.; 21) González, Elba; 22) Saavedra, Héctor F.; 23) Villareal, Magdalena; 24) Yberna, Paola; 25) Brenna, Germán; 26) Maccagnani, Norma A.; 27) Valguarnera, Jorge; 28) Bombini, Juan A. SUPLENTES: 1) Ares, Angélica I.; 2) Setien, José L.; 3) Salas, Dora; 4) Luis, Mónica; 5) Impinisi, Jorge; 6) Pedula, Javier; 7) Gaitán, José L.; 8) Gastaminza, Johanna; 9) Bottini, Gustavo S.; 10) Peña, Franco; 11) Lozano, Tomás; 12) Arroyo, Stella M.; 13) Bazzo, Raquel; 14) Blanco, Daniel O.

Distrito OESTE: TITULARES: 1) Malfatto, Carlos A.; 2) Moos, Heidi; 3) Allegretti, Ernesto D. 4) Zabala, Héctor; 5) Willis, Carlos A.; 6) Gaig, Josefa G.; 7) Aribe, Andrés; 8) Ezeiza, Maria Eugenia; 9) Fredes, Jorge O.; 10) Rumi, Jorge; 11) Poratti, Maria Gloria; 12) Villarreal, Fabio; 13) Agratti, Maria del Carmen; 14) Bengoa, Miguel A.; 15) Mateo, Roberto L., 16) Balanho, Franco; 17) Allegretti Clara M.; 18) Anunziata, Cristian; 19) Candia, Ignacio; 20) Mucci, Omar J.; 21) Vázquez, Ángel; 22) Galicho, José; 23) Maidana, Gustavo A.; 24) Lagana, Hilda. SUPLENTES: 1) Forteis, Leticia; 2) Villalba, Matias; 3) Mattos, Dora; 4) Montaldo, Yanina; 5) Paladino; José Luis; 6) Silva, Delia; 7) Telleri, Jorge O., 8) Vultaggio, Verónica; 9) Basualdo, Jorge T.; 10) Correa, Jorge; 11) Stornelli, Graciela; 12) Anunciata; Yanina.

LISTA CELESTE “MOVIMIENTO ACCIÓN COOPERATIVA”

Distrito NORTE: TITULARES: 1) Banchero, Néstor; 2) Moos, Luis; 3) López, Mirta; 4) Gabilondo, Norberto; 5) Barbato, Raúl; 6) Castearena, José; 7) Bernal, Daniel; 8) Fernández, Catalina; 9) Novelino, María C. 10) Macchioni, Alberto; 11) Rubini, Marcos; 12) Rodríguez, Cristina; 13) Suárez, Horacio R.; 14) Rivolta, Oscar; 15) Gallone, Lilián; 16) Bollini, Jorge; 17) Acosta Olga; 18) Macchione, Sergio; 19) Márquez, Mirta; 20) Pato, Jorge; 21) Torres, Patricia. SUPLENTES: 1) Bafundo, José L.; 2) Arasco, Daniel; 3) Amor, Estela; 4) Barroso, Olga; 5) Guimarey, Florencia; 6) Villarreal, Teresa; 7) Gailach, Jorge; 8) Roggero, José M.; 9) Elescano, Cristina; 10) Torbidoni, Héctor; 11) Bravo, Jorge.

Distrito SUR: TITULARES: 1) Buonanno, Juan; 2) Ferreyra, Cecilia; 3) Laxagueborde, Gustavo; 4) Coronel, Luis; 5) González, Raúl; 6) Bollini, Fabricio; 7) Guaragna, Martín; 8) López, Margarita; 9) Pérez, Gabriel; 10) Yaconis, Liliana; 11) Ieno, Laura; 12) Sánchez, Sergio H.; 13) Ingrati, Luciano; 14) De Sogos, Juan B.; 15) García, Fernando; 16) Sánchez, Francisco; 17) Barba, María N.; 18) Rodríguez, Juan C.; 19) Chelía, Claudia R.; 20) Rivero, Marcela; 21) Sagardoy, Teresa; 22) Yaconis, María S.; 23) Marconi, Carlos; 24) Oses, Franco; 25) Alori, Hugo; 26) Vilas, Elba; 27) Callegaro, Norberto; 28) Morelli, Víctor H.; 29) Corti, Edgardo; 30) Guigou, Janet; 31) Tiani, Gabriela; 32) Rodríguez, Franco; 33) Delgado, Claudio; 34) Castro, Walter; 35) Gatti, Noelia; 36) Ramírez, Andrea; 37) Fonticelli, Rubén; 38) Rossi, Ezequiel. SUPLENTES: 1) Vargas, Miguel; 2) Yaconis, Gabriela; 3) Márquez, Susana; 4) Echenique, Carolina; 5) Spatafora, María J.; 6) Flores, Stella Maris; 7) Bramante, María; 8) Sinisi, Alejandra; 9) Moreno, Nancy; 10) Gago, Amalia N. de; 11) García, Susana; 12) Bravo, Giselle; 13) Ríos, José L.; 14) Ferreyra, Micaela; 15) Lavitola, María del C.; 16) Márquez, Mirta L.; 17) Jorge, María N.; 18) Chiesa, Susana M.; 19) Susseret, Adoldo.

Distrito ESTE: TITULARES: 1) Gailach, Hugo; 2) Buffone, Oscar; 3) Capriroli, Alberto; 4) Secreto, Néstor; 5) Ramírez, Marcelo; 6) Asensio, Víctor; 7) Pianetti, Mariana; 8) Manfredi, Estela; 9) Rodríguez, Eduardo; 10) Cerdeira, Eduardo; 11) Echeverría, Zulma; 12) Chiesa, Raúl; 13) Gardón, María C.; 14) Busatto, Aldo; 15) Lequio, Carlos; 16) Paladino, Ricardo; 17) Agostinelli, Maximiliano; 18) Lacasa, Joaquín; 19) Guiotto, Carlos; 20) González, María; 21) García Campos, Alfredo; 22) Asensio, Rosana; 23) Buldain, Miguel; 24) Quiroga, Jorge; 25) Puntieri, Daniel; 26) Teves, Carlos; 27) Reyna, Gabriela; 28) Amengual, Ana Lía. SUPLENTES: 1) Malazzoto, Gastón; 2) Lucero, Rubén A.; 3) Vargas, José Luis; 4) Gatti, Carlos; 5) Migliardi, Javier; 6) Lozano, Sandra; 7) Sabetto, Marta; 8) Romero, Nelson; 9) Perrota, Hugo; 10) Bustamante, Alicia; 11) Albano, Lydia; 12) Amengual, Julio C.; 13) Aloy, Patricia; 14) Cascino, Nélida.

Distrito OESTE: TITULARES: 1) De Sogos, Carlos; 2) Silva, Rubén; 3) La Rotonda, Marcelo; 4) Gayoso, Elbio; 5) Bazterra, Héctor; 6) Ordoñez, Claudio; 7) Guidozzolo, Fabio; 8) Urquiza, María F.; 9) Carrero, Juan C.; 10) López Acosta, Ricardo; 11) Macchione, Juan M.; 12) Medica, Pedro; 13) Oldani, Rubén; 14) Lombardo, Juan C.; 15) Iturbe, Andrea; 16) Rodríguez, María C.; 17) Arauz, Milagros; 18) Impinissi, Raúl; 19) Ottaviani, Abel; 20) Anunziata, Francisco; 21) Marttinelli, Héctor; 22) Mudeh, Alberto; 23) Rongvaux, Yolanda B.; 24) Saavedra, Alejandro. SUPLENTES: 1) Matorra, María L.; 2) Morales, Hugo; 3) Caceras, Gregorio; 4) Ferreyra, Nora; 5) Gutiérrez, Néstor; 6) Besada, Adriana; 7) Crespi, Gustavo; 8) Gailach, Nicolás; 9) Buffano, Delfor; 10) Yaconis, Hugo; 11) Buldain, Rubén; 12) Lafulla, Roberto.