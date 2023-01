Alquileres: el insólito requisito de algunos propietarios en Argentina

Para los inquilinos argentinos la situación es crítica ya que los incrementos registrados en algunos casos superan el 80% y el panorama se agrava aún a partir de una nueva tendencia que crece: el pago en dólares del alquiler.

Las dificultades existentes de corte político y económico hacen que en Argentina sea necesario repensar la estrategia de acceso a la vivienda. Cada vez son menos los argentinos que pueden acceder a la casa propia y el panorama se complica aún más teniendo en cuenta que los alquileres disponibles son escasos y en muchos casos se encuentran dolarizados. Actualmente muchos propietarios alquilan con la condición de que los pagos se realicen en dólar billete.

El proceso creciente de "inquilinización" agrava la situación en un contexto donde el mercado inmobiliario tiene escasas regulaciones y tensiones derivadas de una imposibilidad de los gobiernos de dar respuesta al creciente déficit habitacional que afecta a los argentinos.

Actualmente el problema no pasa solamente por el acceso a la vivienda propia sino que hay muchos impedimentos para alquilar y los aumentos registrados mensualmente dificultan aún más la situación para los inquilinos que terminan siendo rehenes de una situación que se complejiza con el correr de los meses.

En ese marco, las modificaciones de la Ley de Alquileres son necesarias para dar respuesta a miles de argentinos cuyo poder adquisitivo se ve disminuido pero a pesar de los reclamos de diversos sectores, el tratamiento en sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación no se concreta y el problema continúa sin solución.

"Lo lógico hubiera sido derogar la ley vigente y mientras tanto encontrar una solución definitiva. De alguna manera esta ley o el proyecto de minoría que obtuvo en nuestro espacio Juntos por el Cambio en alquileres lo vamos a plebiscitar en la primera reunión de sesión especial que vamos a convocar ni bien comience a tratarse las sesiones ordinarias", expresó el diputado nacional por Mendoza, Julio Cobos

"Lamentablemente el gobierno no lo incluyó como un tema de agenda de la gente y no entendemos el por qué no se incorporó en las sesiones extraordinarias ya que estuvo a punto de resolverse antes de fin de año", agregó el legislador nacional.

Falta de stock y alquileres dolarizados

El derrumbe en la oferta de alquileres es una tendencia que se mantiene a nivel nacional y en algunas provincias como Mendoza, se calcula que el impacto provocado por los alquileres que pasaron a la venta supera el 50%.

Entre las consecuencias más graves de este exceso de demanda de alquileres frente a una oferta escasa está el aumento excesivo en los valores y una vacancia casi inexistente. La actualización de los precios se realiza con el índice del Banco Central, según una combinación entre el índice de inflación (IPC) y el de evolución salarial (Ripte) en partes iguales. De esa manera, cada 12 meses los inquilinos deben afrontar una suba en base a los aumentos salariales y la inflación, siempre sobre el valor original del alquiler.

La problemática en torno a los alquileres toma ribetes insólitos ya que algunas de las propiedades que se ofertan para tal fin se ofrecen en dólares. "Quise alquilar una vivienda en un barrio privado pero el propietario me pide que el pago mensual sea en dólares billete, no me reciben el valor en pesos argentinos, me parece una locura", expresó un inquilino.