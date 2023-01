Es el Día del Sticker

El 13 de enero se celebra una fecha muy curiosa y peculiar, dedicada a todo tipo de figuras autoadhesivas. Se celebra el Día del Sticker. Así que disfruta colocando stickers en todas partes ¡Pega en tu coche! ¡Pega en tu armario! ¡Pega en tu bicicleta! ¡Pega en tu mundo!

Origen de este día del Sticker

Se estima que el origen del Día del Sticker se traslada a Norteamérica, tomando como punto de partida la conmemoración del nacimiento de Ray Stanton Avery, nacido un 13 de enero de 1907.

Stanton fue el creador de los nametag stickers o "Hello My Name Is", en los años treinta. Previamente, tuvo la genial idea de fabricar etiquetas autoadhesivas para colocarle precio a los productos, conocidos como Kum Kleen Price stickers.

¿Qué son los stickers?

Un sticker, también conocido como pegatina o calcomanía, consiste en textos o imágenes impresas o serigrafiadas sobre una lámina de vinilo o papel, cuya parte posterior está cubierta con una fina capa de adhesivo.

Este término proviene de la palabra stick, que significa pegar. Se utilizan para la decoración de interiores y exteriores, superficies y objetos.

Sticker Art: arte callejero

El Sticker Art es una forma de arte callejero vinculado al arte posmoderno y vanguardista que incluye imágenes y mensajes poderosos e impactantes, plasmados en papel autoadhesivo o vinilo.

Es igualmente conocido como Etiqueta de Bombardeo, Bofetada de Marcado, Etiquetado y Etiqueta. Es muy asociado con la técnica del grafiti, como forma de expresión artística.

Promueven posiciones políticas y sociales, entre otras temáticas. Generalmente incluyen una frase o representación gráfica, un dibujo o street logo, con la firma de su autor. Estas pegatinas pueden ser a color y en blanco y negro, dibujados a mano, impresas o serigrafiadas.