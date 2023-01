Globos de Oro 2023: “Argentina, 1985” ganó como Mejor película extranjera

El film protagonizado por Ricardo Darín y Peter Lanzani era el único de Latinoamérica que estaba en competencia y se llevó la estatuilla.

En la nominación, compitió contra contra las películas RRR (de India), All Quiet on the Western Front (Alemania), Close (Bélgica) y Decision to Leave (Corea del Sur).

Tras el anuncio del ganador y el festejo de los argentinos, Santiago Mitre y Ricardo Darín subieron al escenario a recibir el premio.

“Quiero compartir esto con todas las personas que desde la dictadura han estado luchando por la democracia en Argentina y siguen luchando. Creo que la democracia es algo que necesitamos y necesitamos seguir luchando por ella”, apuntó el director al recibir el galardón.

Luego, el actor que interpretó al fiscal Julio Strassera, expresó: “Para toda la Argentina, después de ver el campeonato del mundo, esto es una gran alegría. Los quiero”.