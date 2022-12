Finalmente, Messi es también Campeón en Instagram

El posteo de Lionel Messi con la Copa del Mundo logró el récord de "likes" en la historia de Instagram.

Con más de 60 millones de “likes”, el posteo de la cuenta oficial de Lionel Messi levantando por 1ª vez la Copa del Mundo en el estadio Lusail de Doha se convirtió hoy en el más “likeado” de la historia en la plataforma Instagram.

Las fotos que eligió el Capitán de la Selección Argentina para expresar su alegría y que conmueven al pueblo argentino y a buena parte del mundo superaron la popularidad del posteo del “huevo”, que cosecha 56.252.978 “me gusta” desde 2019.

“Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer… Muchas gracias a mi familia, a todos los que me apoyan y también a todos los que creyeron en nosotros. Demostramos una vez más que los argentinos cuando luchamos juntos y unidos somos capaces de conseguir lo que nos propongamos. El mérito es de este grupo, que está por encima de las individualidades, es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño que también era el de todos los argentinos… Lo logramos!!! VAMOS ARGENTINA CARAJO!!!!! Nos estamos viendo muy pronto…", escribió Messi en la publicación.

El posteo cosechó más “me gusta” que la publicación de la cuenta @world_record_egg, que había sido creada en 2019 con el objetivo de conseguir la mayor cantidad de “likes” en la historia y lo alcanzó 9 días después de aparecer en Instagram, según informó La Capital.

Además, cuando superó los 42 millones de “likes”, la imagen de Messi levantando la Copa del Mundo se convirtió en menos de 24 horas en la publicación de Instagram con más “me gusta” de un deportista en la historia: otro récord que suma el mejor futbolista del mundo.

La cuenta de Twitter de la publicación deportiva B/R Football (@brfootball) subió durante la mañana del lunes este hito que alcanzó en la red social el capitán de la selección argentina, con 399 millones de seguidores.

El icónico posteo también cosechó más de un 1.600.000 comentarios, como el del futbolista uruguayo Luis Suárez con un mensaje muy cariñoso a su colega y amigo: “El fútbol te debía esto gordo, nunca dejaste de creer en vos y lo que sos”.