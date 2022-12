Medios provinciales reflejan la historia del nuevejuliense Tobías Catuogno

Tiene 25 años, sobrevivió a una dura enfermedad y ayuda a otras personas a cumplir sus sueños.

"Yo a mi historia la empecé a contar por fotos, en el hospital me sacaba fotos con la enfermera, los doctores, los nenes, con todo el mundo, porque me gustaba, después iba a 9 de julio y les mostraba a mis amigos cómo era el proceso de Quimioterapia", contó Tobías Catuogno de 25 años, el bonaerense que sobrevivió a una dura enfermedad, editó una segunda edición del libro "Por qué no a mí" y ahora se propuso apoyar los sueños de otras personas.

En diálogo con Infocielo, el joven de 9 de Julio narró cómo fue su vida desde que se enteró que tenía leucemia hasta que decidió escribir un libro que hoy en día ayuda a las personas a atravesar situaciones difíciles: "En el libro no se da un mensaje triste, negativo ni nada de eso, al ver la imagen y hablar del cáncer y la leucemia uno piensa que garrón no quiero leer algo así, pero en realidad es un mensaje completamente distinto a lo que uno se imagina al pensar lo que es el cáncer", sostuvo.

"El titulo de Por qué no a mí es bastante abarcativo, por eso también creo que tiene algo muy especial porque me ha pasado que he conocido personas que perdieron a un conocido en un accidente o cualquier otra cosa de la vida que no sea el cáncer y el titulo abarca eso también", señaló el joven y agregó que se trata de dejar un poco el egoísmo de uno y decir "por qué no, quién soy yo para que no me puedan pasar estas".

Escribir el libro para ayudar a otros

Cuando tenía 16 años a Tobías le dijeron que tenía leucemia y para realizar el tratamiento se tuvo que mudar a la ciudad de La Plata e instalarse en el Hospital de Niños Sor María Ludovica. Es allí donde se sacaba fotos y donde convivía con otros nenes aún más jóvenes que él. Allí nació una idea: "Yo decía este nene está en un hospital y no tuvo la misma infancia que tuve yo, voy a tratar de darle una infancia feliz y me ponía a charlar, me ponía a jugar y a todos esos momentos las enfermeras y los doctores los veían bastante. Ya finalizando el tratamiento, Regina (enfermera) me venía reiterando que yo tenia que sacar un libro", recordó.

A Tobías le preocupaba la gestión de editar un libro, pero ni bien decidió que quería contar su experiencia, Regina consiguió un escritor y cómo se iba a financiar el proceso. Fue allí cuando apareció el periodista Felipe Rodríguez: "Me pasaba mucho o me pasa bastante seguido que por ahí son las 4 de la mañana y me despierto y me acuerdo de algo que quiero contar, en ese entonces me pasaba que agarraba el celu, anotaba una barbaridad de cosas y se hacían como las 5 de la mañana y le mandaba un mensaje a Feli y al otro día él me decía que hacías despierto a esa hora".

El libro tuvo un éxito inmediato. Financiado a través de una plataforma de crowfunding, los aportes de la gente superaron sus expectativas y tuvieron que imprimir nuevas tiradas. "Lanzamos la campaña de crowfunding, un éxito; lanzamos el comunicado de que íbamos a largar un libro, un éxito; nos empezaron a llamar de un montón de lugares para hacer presentaciones, de escuelas, de hospitales, de universidades, mas o menos así nació y creció lo que es Por qué no a mí, gracias a Pechi", recordó Tobías acerca del proyecto que impulsó Regina.

Con actitud positiva como forma de vida

Tobías atravesó una enfermedad mortal y sobrevivió y desde entonces enfrenta la vida con una actitud positiva. Sin embargó, esto no siempre fue así: "Tuve mis recaídas, que por ahí me dejaba medio en cama la medicación, pero cuando uno es porfiado y le quiere hacer frente...", señaló y recordó el momento que llegó al hospital por primera vez: "Yo estaba lleno de ganglios inflamados por todo el cuerpo, tenía los oídos tapados, casi no podía hablar. Me internan, me empiezan a dar medicamentos y al otro día me despierto y cuando me toco la cara me levanto al baño, me miro al espejo y estaba todo hermoso. Viste cuando decís Es por acá, estoy bien, vamos a seguir con esto".

Al comienzo de Por qué no a mí hay un impactante relato de cómo Tobías transitó la enfermedad desde el momento cero: "Es una parte más ficcionada, pero queríamos jugar con la cabeza de la gente para que se imagine, más o menos, qué es lo que uno siente en ese momento", describió el joven y agregó: "Esa parte es una de mis favoritas, a mí me gustó mucho porque logramos realizar eso de contextualizar el momento y todo".

Uno de los objetivos del libro es, además, colaborar en el día a día de los pacientes del Hospital de Niños Sor María Ludovica, al que Tobías siente como a una segunda casa. De este modo, el joven pintó un significativo mural: "En principio la idea era pintar las habitaciones, pero se iba a complicar, entonces busqué un lugar que no se use un domingo y que la gente lo pudiera apreciar. A la vez, muchos nenes me mandaban dibujos, que eran hermosos".

"En el dibujo estoy yo y todos mis amigos atrás, es una imagen real que es cuando yo llego por primera vez a 9 de Julio", contó Tobías y recordó el momento en el que sus amigos se enteraron de que se iba a tener que rapar: "Se peló mi hermano, un amigo y ahí empezaron todos, mi viejo, mi hermanito, todos. Mi mamá casi también", describió. Para el joven se trató de un momento inolvidable: "Después me pelaron a mi, y esa imagen quedó como re icónica, fue en el garage de mi casa".

La historia de Tobías resonó en toda la ciudad de 9 de Julio y más y, sobre todo, le llegó a quienes buscan fuerzas para enfrentar una situación difícil. A ellos Tobías les dice: "Yo creo que una actitud positiva te ayuda mucho a cómo enfrentar lo que tengas que enfrentar, como en este caso una enfermedad. Desperarte con ganas, está bueno cuando uno siente que su ambiente también es positivo. Enfrentar lo que sea de la mejor manera, con actitud positiva y, de hecho, si te pasa algo adverso sacarle lo mejor. Yo aprendí mucho a eso, a sacarle el mejor jugo a las cosas, tratar de mirarle el lado bueno a eso que te está pasando".

Con esta actitud Tobías escribió Por qué no a mí y ahora creó Castillos producciones: "Se llama así porque es una productora de sueños y tiene un fin, la idea es que cada persona que quiera hacer un proyecto nos contacte y tratemos de darle una mano, así sea un libro, una película, lo que sea". Para contactarse con Castillo Producciones hay que ingresar a este link.

