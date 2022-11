Se celebra en el mundo el Cyber Monday

El Cyber Monday o Ciber Lunes es una celebración que se lleva a cabo el lunes siguiente al Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Es considerado el día más esperado del año de compras y descuentos por internet a nivel mundial.

Al igual que el Black Friday o Viernes Negro son días en los cuales se impulsan las compras por parte de empresas, comercios on line y grandes cadenas de tiendas. Esto permite a los consumidores anticipar sus compras navideñas a precios muy razonables.

¿Qué es el Cyber Monday?

El Cyber Monday es uno de los mayores eventos de ventas online originario de Estados Unidos, que se celebra el lunes siguiente al Black Friday. Ofrece grandes promociones y descuentos, especialmente en las categorías de tecnología y electrónica.

Cyber Monday se convirtió en un término de mercadotecnia a nivel internacional, utilizado por los minoristas online, en países como Alemania, Argentina, Chile, Canadá, Colombia, Ecuador, España y el Reino Unido.

El usuario puede elegir entre diversos métodos de pago, tales como tarjetas de crédito, débito, efectivo, gift cards y FPay.

¿Cuá fue el origen del Ciber Monday?

El término Cyber Monday (traducido al español como "lunes cibernético") se utilizó por primera vez el 28 de noviembre de 2005, en un comunicado emitido por el sitio web Shop.org (es una división de la National Retail Federation de Estados Unidos), que indicaba lo siguiente: "Cyber Monday quickly becoming one of the biggest online shopping days of the year" (El lunes cibernético se convierte rápidamente en uno de los días de compras en línea más grandes del año).

Shop.org analizó durante varios años que el punto más elevado a nivel de ingresos y de tráfico online se reflejaba el lunes siguiente al día de Acción de Gracias. En tal sentido, se seleccionó este día de la semana para celebrar esta gran jornada de ventas online a nivel mundial.

Black Friday versus Cyber Monday

Tanto el Black Friday como el Cyber Monday ofrecen descuentos apetecibles para los usuarios y consumidores, especialmente en las secciones de tecnología, electrónica, juguetes, entre otros.

Poseen estrategias comerciales y de mercado bastantes similares. Generalmente, las tiendas y comercios promocionan descuentos de productos en la web desde la semana anterior al Black Friday, manteniéndose hasta el Cyber Monday, sin variaciones sustanciales en los precios.

Uno de los riesgos de esperar hasta el Cyber Monday para comprar es la liberación de stock previo a este día, ya que los precios aumentarán inevitablemente. Por otra parte, las ofertas pueden ser temporales al agotarse las existencias.

El mejor momento de ese día para hacer compras online es durante la madrugada, ya que las promociones en los sitios web se refrescan a partir de las 00:00 horas.

De acuerdo a información generada en el año 2017 por Consumer Reports y Gap Intelligence el Black Friday ofrece mejores descuentos en productos como ordenadores y portátiles, mientras que el Cyber Monday ofrece mejores ofertas en productos, como televisores y relojes inteligentes.

Curiosidades sobre el Cyber Monday

Comentamos a continuación algunas curiosidades sobre este gran evento de ventas online:

Amazon es el marketplace con mayor récord de ventas en el Black Friday y el Cyber Monday desde el año 2017.

Anteriormente el Black Friday estaba dirigido de manera exclusiva a establecimientos físicos, mientras que el Cyber Monday estaba destinado a las compras online.

En los últimos años las tiendas online y las tiendas o establecimientos físicos han hecho rebajas y descuentos en los precios de manera continuada, desde el Viernes Negro hasta el Cyber Monday.

De acuerdo a algunos especialistas las ofertas exclusivas de las tiendas físicas son mejores que las que se pueden encontrar online los días viernes y lunes.

En el año 2014 las ventas en línea generadas durante el Cyber Monday aumentaron a una cifra récord de 2,68 mil millones de dólares a nivel mundial.

Algunas recomendaciones para comprar en Cyber Monday

La principal recomendación para aprovechar este día de rebajas y descuentos especiales es elaborar una lista con las cosas que estimes comprar, ya que de esta manera se evitará hacer compras compulsivas e innecesarias.

Es muy importante cerciorarse de la confiabilidad de los sitios web en los cuales se realizarán las compras, ya que podemos poner en riesgo nuestros datos personales.

Verifica en los días previos las ofertas que ofrecen las tiendas y comercios, especialmente en productos tecnológicos y electrónicos. Así podrás comparar y escoger las mejores opciones. Esto te permitirá organizarte con tus compras y rendir aún más el dinero que estimas gastar.

Regístrate con antelación en los sitios web que quieras comprar, así ahorrarás tiempo y evitarás posibles congestionamientos por tráfico en la web que puedan surgir durante ese día.

Revisa cual es el monto mínimo de compras de las tiendas online, para optar por el Free Shipping o envío gratis de compras.

Hay que decidir con anticipación el método de pago más conveniente para efectuar las compras, tomando en cuenta que las tarjetas de crédito generan el pago de intereses y otras condiciones de endeudamiento.