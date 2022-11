Cinthia Fernández reveló que le ofrecieron ser candidata de Javier Milei

La panelista, quien ya fue precandidata en 2021 pero no superó las PASO, vuelve a insistir en política. Según la mediática, este viernes decide si acepta o no.

La mediática Cinthia Fernández anticipó que el espacio que conduce Javier Milei le ofreció ser candidata. La bailarina ya intentó llegar a la legislatura en 2021 pero no consiguió los votos necesarios.

“Yo saqué 90 mil votos, más lo que me chorearon. Iría por la provincia. Tengo ganas y miedo. Las ganas son porque me fue muy bien, pero todo el mundo me criticó y se me rio en la cara”, dijo Fernández en diálogo con Fabián Doman.

Si bien no especificó el cargo, relevó que es dentro del espacio Libertad Avanza de Javier Milei. “Mi límite son los K. No les creo a los peronistas, discúlpenme”, lanzó.