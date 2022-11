Hebe de Bonafini pidió una “pueblada” contra la Corte Suprema 

La presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini llamó en la marcha de hoy a organizar “Una pueblada” contra la corte suprema relacionado específicamente contra los magistrados de la investigación por el atentado Cristina Kirchner.

En una marcha organizada para hoy la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini llamó a la ciudadanía a “una pueblada” en contra de la corte suprema. Apuntó principalmente los magistrados encargados de la investigación por el atentado contra la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner. La dirigente se mostró bastante violenta en sus declaraciones y pidió que pasara lo que pasara, el hecho se hiciera.

Inició comentando: “Necesitamos con mucha urgencia hacer algo contra la Suprema Corte y todos los jueces comprometidos con perdonar asesinos”. Llena de energía y con el micrófono fuertemente agarrado, continuó: “No solo perdonan al que quiso matar a Cristina, vienen perdonando desde antes a los asesinos de nuestras hijas e hijos y nadie salió a la calle”. Después agregó: “Tenemos que hacer una gran manifestación, una pueblada para sacar a todos estos jueces de mierda, pero una pueblada de verdad contra los jueces”.

Planteo incluso: “Demostrar como el 20 y 21 de diciembre (de 2001) que el pueblo está harto y podrido y que tiene que salir a la calle”. “Aunque nos c**** a palos”, expresó rotundamente, “Contra todos los jueces atorrantes que cobran sumas que dan vergüenza, que tienen mucha plata guardad no sabe donde ni para qué”.

“Si le pedimos tanto a Cristina nosotros también tenemos que ser capaces de dar tanto”, aseguró. Recalcó además: “Ellos saben que es la única que puede ganar, por eso no quieren dejarla libre, ni dejarla sin condenar. No la quieren víctima, la quieren condenada para que no se presente”. Inició el cierre de su discurso expresando: “Están haciendo lo indecible. Es una tragedia tener semejante basura como poder judicial, son una lata de m***, más m*** que la m****”. Finalmente, expuso: “El presidente es el que más ha viajado, no sabemos para qué, pero viaja; no sabemos qué hace, pero viaja; no sabemos cuánto gasta, pero viaja”.