Un futbolista a punto de operarse se escapó del sanatorio para jugar un partido

Ezequiel Parnisari, ex defensor de Agropecuario, se escapó del sanatorio antes de operarse para jugar el reducido de la Primera Nacional.

El actual defensor de Instituto de Córdoba huyó de un centro de salud de la ciudad capital luego de que le informaran que tendría que ser operado de urgencia de apendicitis. El zaguero dijo que no podía faltar al partido de semifinales por el ascenso a Primera y decidió ir a entrenar.

El defensor de Instituto de Córdoba Ezequiel Parnisari escapó de un centro de salud de la ciudad capital luego de que le informaran que tendría que ser operado de urgencia de apendicitis. El zaguero dijo que no podía faltar al partido de semifinales por el ascenso a Primera y decidió ir a entrenar. Tras una charla con su familia recapacitó y regresó.

La esposa de Ezequiel contó a través de sus redes sociales la particular situación que tuvo al jugador como protagonista escapándose de un centro médico antes de operarse porque debía estar presente en un partido. Con un extenso posteo en Instagram, Andrada dio detalles de la dantesca escena que tuvo que atravesar por el capricho de su esposo.

“Mi loco lindo. En todos estos años hiciste muchas locuras en la mayoría nunca estuve de acuerdo pero siempre te apoyé y te acompañé” comienza diciendo la mujer, que agrega: “Odio cuando no priorizas tu salud pero también amo tu pasión por lo que haces, se que vivis por y para el fútbol”.

“El jueves a la tarde vivimos una tarde más que loca. Escaparte de un sanatorio porque te dicen que te tienen que operar de apéndice es de película. Si se escapó” comenta Andrada acompañándolo con varios emojis. Para luego aclarar: “Muchos pensarán que se escapó porque tenía miedo a la operación pero no… ‘Tengo que jugar la semifinal no me pueden operar’, yo no me equivoco cuando digo que estas loco”.

Con algo de tranquilidad por conocer el final de la historia la mujer escribe: “Miles de llamadas y el como si nada” y una dura advertencia: “Si no volves al sanatorio te buscamos con la policía”. “No quedó otra Parnisari que acomodar las cosas e ir a internarse. En el Sanatorio te conocieron por ser el que te escapaste y no por ser el jugador de Instituto” sentencia la mujer con risas.

Instituto se medirá el próximo domingo ante Defensores de Belgrano en una de las semifinales del Torneo Reducido de la Primera Nacional en busca del segundo ascenso a la Liga Profesional.