Le chocaron el auto durante la noche

Una vecina de 9 de Julio sufrió el choque de su vehículo estacionado durante la noche e intenta a través de las redes sociales dar con el autor del siniestro para poder proceder a repararlo.

El hecho ocurrió durante la madrugada de hoy, entre la 01:00 y las 05:00 de la madrugada, estando el automóvil estacionado en la calle Arturo Frondizi al 600.

Tras encontrarse con este panorama y sin haber podido dar con el autor del choque, recurre a las redes sociales y a La Trocha Digital para poder encontrarse con él y solicitar que se haga cargo de la reparación mediante su seguro.

Anoche (madrugada del 15/10) entre la 01:00 y las 05:00 AM chocaron mi auto en la puerta de mi casa, calle Entre Ríos entre Cavallari y Tucumán (casi Cavallari en frente de Las Nazarenas).. No tengo ningún dato de la persona responsable, si estás viendo la publicación, entiendo que no lo hiciste con intención, nadie choca queriendo hacerlo, sólo te pido que me contactes para poder arreglar con los seguros ya que me es imposible hacerme cargo del arreglo... Si alguien vió algo me podes ayudar con algún dato y si compartís la publicación también!! Gracias!!

La lectora que solicita ayuda es Virginia Romano (en facebook) y se la puede contactar al 2317 58-1048