Reapareció Cristina Kirchner: “Estoy viva gracias a Dios y a a Virgen”

Fue en una reunión con Curas en Opción con los Pobres, Hermanas y Curas Villeros. Dijo que el Papa le dijo, el día posterior del atentado, que "Los actos de odio y de violencia siempre son precedidos por palabras de odio y de violencia"

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner reapareció hoy tras el intento de asesinato en su contra en una reunión con curas en opción por los Pobres y los Curas Villeros ante los cuales dijo, muy emocionada, que “yo siento que estoy viva gracias a Dios y a la Virgen.

La Vicepresidenta reveló que, en el llamado que le hizo en la mañana del viernes tras el atentado, el Papa Franciso “me dijo dijo algo así como que los actos de odio y de violencia siempre son precedidos por palabras de odio y de violencia, primero es la palabra de odio, primero es lo verbal”.

“Me hubiera gustado estar el sábado en la Basílica de Luján (en la Misa por la Paz y la Concordia), pero iba a haber mucha seguridad y no quería entorpecer con mi presencia”, dijo la vicepresidenta durante el encuentro, que se realizó en uno de los salones del Senado de la Nación, donde se realizó el encuentro.

Cristina dijo respecto del atentado que “lo más grave no es lo que me pudo haber pasado a mí, para mí lo ms grave es haber roto un especie de pacto social que existía desde 1983. Yo creo que la recuperación de la democracia no fue solo que podamos volver a votar y a elegir a las autoridades, recuperar la democracia fue recuperar la vida, la vida y la racionalidad”.

La Vicepresidenta dijo que eso significó “que podamos discutir en política peronistas, alfonsinistas, peronistas renovadores y peronistas tradicionales. Y l verdad es que lo que pasó el otro día fue un ruptura de eso, un ruptura que tenemos que volver a reconstruir urgentemente”.

En ese contexto, Cristina Kirchner trazó un paralelo entre el escenario de un intento de asesinato al expresidente radical Hipólito Irigoyen en 1928 y lo que le ocurrió a ella, para reforzar la explicación sobre el clima de odios político que el oficialismo viene desgranando como contexto explicador de lo ocurrido en la esquina de Juncal y Uruguay.

La vicepresidenta utilizó el libro de sesiones del Senado para rescatar un intervención “del senador Del Valle” en un sesión del 1 de enero de 1930, seis dís después del intento de magnicidio, en la que el parlamentario dijo que “ese atentado no ha sido sino la consecuencia de la actitud intemperante y desorbitada de la prensa, de partidos y aún, señor Presidente, del mismo honorable Senado”, citó CFK, quien destacó también que Del Valle dijo que “en la misma esquina del domicilio del doctor Yrigoyen se alzó una tribuna de escándalos y amenazas”.

Para completar el paralelismo, la Vicepresidenta leyó un fragmento de ese discurso en el que su antecesor radical habla de las reacciones de la oposición de aquel entonces: “Qué le contesta la oposición? El senador Vidal de Corrientes. Se ha querido mezclar este hecho del atentado contra el presidente de la República con la política actual, se ha querido relacionarlo con la acción benéfica de la oposición y con la justa y saludable crítica de la prensa independiente, que es una verdadera insensatez condenar, etc…”, citó Cristina Fernández.

La vicepresidenta destacó que “en ese momento la prensa era el diario Crítica. El diario Crítica había sido creado en 1914 por Natalio Botana y llegó a vender un millón de ejemplares diarios, ¡un millón! Había 10 millones de argentinos en ese momento. Imagínense el poder de alguien que en una sociedad de 10 millones de personas, nada más, concentradas la mayoría, obviamente aquí en Buenos Aires, vendía 1 millón de ejemplares diarios. Y lo más notable de todo esto es que el peronismo todavía no existía, o sea, vieron que ahora dicen ´no porque lo que pasó los últimos 40 años del peronismo, que el peronismo es responsable, que el peronismo…. No existía el peronismo, acá Evita tenía 11 años y todavía no había salido de Junín”