Instan a los jubilados a denunciar por el cobro de plus

La directora de PAMI, Luana Volnovich resaltó la “libertad de elegir” que tienen los afiliados en las prestaciones médicas y la provisión de medicamentos gratuitos.

La funcionaria llamó a denunciar los casos de cobro de plus médico. “Cuando nosotros ingresamos, una consulta a un cardiólogo se pagaba $ 160, y qué profesional iba a trabajar por esa plata. Hoy pagamos lo mismo que cualquier prepaga, o sea muchísimo más, así que si cobran plus, lo que debe hacer el afiliado es denunciar”.

“El plus es una práctica muy común y muy instalada, pero nosotros vamos a ser implacables”, apuntó.

Volnovich dijo que “la denuncia puede hacerse por teléfono, en forma anónima o mandar a otra persona, pero es la única forma que tenemos de saber si hay algún ‘vivo’”.

“Además existe la libertad de elegir, así que si alguien encuentra un profesional que cobra, te vas y no volvés nunca más, y elegís una clínica como La Pequeña Familia que estamos incorporando hoy. Antes los afiliados eran rehenes, porque se asignaba un médico y no se podía cambiar. Hoy, si no te gusta, no te da confianza, te cobra… podés elegir otro profesional y esto le da poder a cada afiliado”, instó.