El fiscal pidió la pena de reclusión perpetua para el homicida de Bárbara Zabala

En la audiencia donde se leyeron los alegatos, posterior a la declaración de los testigos, el fiscal Leandro Cortellezzi pidió la pena de reclusión perpetua para Brian Dirassar. El veredicto se conocerá el 23 del corriente.

El funcionario judicial estimó que el ex policía del grupo GAD Trenque Lauquen cometió los delitos de homicidio agravado por el vínculo con alevosía. También consideró que fue cometido en un contexto de violencia de género, y que el imputado incurrió en violación de domicilio y desobediencia en concurso real, lo que motivó el pedido de la pena máxima. El abogado Pedro Goldemberg, quien representa a la familia Zabala en carácter de particular damnificado, adhirió al pedido de la fiscalía.

En tanto, la defensa de Dirassar, la abogada Silvia Herrera, quien en la primera jornada del juicio pidió la absolución del acusado, reclamó en principio la inconstitucionalidad de la pena de reclusión perpetua y que se califique el hecho como un “homicidio emocional”, con una pena sensiblemente menor a la planteada por la fiscalía.

Se considera un “homicidio emocional” cuando el hecho se produce por medio de una excitación psíquica, que disminuye los frenos racionales o inhibitorios y provoca una reacción violenta no controlada que desemboca en el homicidio.

Herrera pidió subsidiariamente que no se encuadre el delito con los agravantes de alevosía y femicidio, por no quedar acreditado en el expediente. También, que se le otorgue el beneficio de la duda y que se contemple que Dirassar no contaba con antecedentes penales.

Feminicidio de Barbi

Bárbara Zabala fue asesinada el 6 de diciembre del 2019 cuando salía a festejar su cumpleaños de 20 con amigas en la esquina de Yrigoyen y Rivarola, en pleno centro de la ciudad de Pehuajó.

La joven había denunciado en la Comisaría de la Mujer y la Familia el maltrato que recibía por parte de Brian Dirassar, y pese a que el ex policía rompía de manera constante las restricciones de acercamiento, en un principio no le tomaron la denuncia y ese día no contaba con custodia policial para proteger su integridad física.

Durante la primera jornada del juicio, Oscar, el papá de Bárbara, indicó que “Su muerte se podría haber evitado”, de haberse aplicado correctamente las medidas de protección que le correspondían a la joven. También denunció haber recibido amenazas de muerte vía telefónica en febrero del año pasado por parte de Dirassar, en momentos previos a la presentación de su libro.

Dirassar había ingresado por la fuerza a la casa de Barbi varias veces después de haber sido denunciado, pese a tener una restricción perimetral vigente, e incluso burlando la custodia policial, que debía haber estado activa pero que no pudo evitar los hostigamientos permanentes. Incluso, la joven tuvo que refugiarse unos días en la casa de su hermana en Daireaux para poder protegerse.

Todos los policías que declararon en la segunda jornada del juicio reconocieron haber visto a Dirassar a 2 cuadras de Barbi y sus amigas minutos antes del crímen, pero no lo aprehendieron “porque no estaba rompiendo el perímetro”, pese a evaluar también el riesgo de la situación, que ponía en peligro la integridad física de la joven.

Sentencia

El Tribunal Oral Criminal N°1, integrado por la Jueza María Gabriela Martínez y los magistrados Marcelo Centeno y Semastián Martiarena, darán a conocer la sentencia y el veredicto del caso el próximo miércoles 23 de junio a las 13:30.

Fuente: Diario Noticias/Pehuajó.