El imputado por el femicidio de Bárbara Zabala declaró que “no recuerda” haberla asesinado

Brian Dirassar declaró el martes como acusado de haber cometido el feminicidio de la nuevejuliense Bárbara Zabala, en la madrugada del 6 de diciembre de 2019 en el centro de la ciudad de Pehuajó.

Pese a que varios testigos declararon anteriormente que era un chico de hábitos sanos, y que socialmente sólo tomaba agua, aseguró ser un adicto al alcohol, y que nunca lo hizo público porque prefería consumir de forma “más privada”.

“Crecí en una familia llena de problemas, muy desunida, con adicciones al alcohol por parte de mi padre” comenzó el testimonio de Dirassar. Aseguró que tuvo “una infancia difícil, llena de problemas”, y que su padre maltrataba a su madre de forma física y psicológica.

“Mi padre tuvo tratamiento psicológico y psiquiátrico, fue diagnosticado como una persona con una enfermedad crónica al alcohol. Desde que comenzaron todos esos problemas, desde chico realmente he padecido ciertas adicciones” afirmó Dirassar.

“Tuve incidentes (sic) de suicidio, varios incidentes (sic) de suicidios en la adolescencia, causadas también por las adicciones que tenía. Estuve en tratamiento psicológico, que fue mi madre quien me ayudó a llevarlo adelante” pero explicó que lo dejó después de un tiempo por decisión propia ya que “sentía que no le contaba todo lo que me pasaba y me estaba pasando”.

“Recuerdo que el primer incidente (sic) de suicidio que tuve fue a los 15 años, por un desamor” y manifestó que después de ahí inició “una serie de tratamientos psicológicos” pero que decidió abandonar porque “sinceramente no me ayudaba”.

Insistió con remarcar su adicción, pero argumentó que a los 18 años, cuando decidió ingresar a estudiar en la Escuela de Policías “debía mantener mi imagen”, por lo que decidió mantener el consumo de alcohol de forma privada, y añadió: “Yo sufría mucho la ausencia de mi padre por su adicción al alcohol”.

RELACIÓN CON BÁRBARA

Respecto a la relación con Barbi, detalló: “Recuerdo poco, pero recuerdo que ese enero de 2019, en el que conocí a Bárbara, al principio fue una relación hermosa. Fue una persona que me demostró mucho cariño. Fue una relación normal, pero luego las cosas se fueron complicando por influencia de su familia”.

Además, relató una anécdota en la que aparentemente habría encontrado en un celular de Bárbara la foto de una ecografía. “Un día ella me presta su celular para sacarnos una foto, y en el celular diviso la fotografía de una ecografía en el interior de la funda de su celular, a los 3 meses de la relación. Recuerdo haber preguntado sobre esa foto, y también recuerdo que en el mismo momento que yo le hago la pregunta por esa foto, ella se larga a llorar y me comenta que antes de conocerme a mí, ella había quedado embarazada de su pareja anterior”.

También negó que él haya querido buscar un hijo con la víctima. “En ningún momento de la relación yo quise buscar un hijo con Bárbara, eso no era así. Sino más bien Bárbara, el motivo por el que llevaba la relación, era que siempre tuvo deseo de ser madre, y era yo quien me negaba a buscar un hijo” indicó.

En ese mismo sentido, Dirassar añadió que él se negaba a buscar un hijo, ya que no se sentía preparado. “Barbara siempre estuvo, quizás no es la palabra correcta, pero obsesionada con ser madre y buscar un hijo. Y esa fue una de las razones por las cuales siempre llegábamos a una discusión, porque yo me negaba en todo momento” esgrimió.

CONVIVENCIA

El acusado por el feminicidio de Barbi Zabala indicó que mientras estaba trabajando en Policía, se le complicaba ir a verla, y por ese motivo, al principio mantuvieron una relación a distancia, ya que él tenía problemas económicos y debía ayudar a su familia.

Por ese motivo, Barbi le habría propuesto convivir en su casa para continuar la relación. “Yo al principio estaba en desacuerdo, porque no quería, no estaba preparado y hacía muy poco había conocido a su familia”, detalló Dirassar.

Sin embargo, aceptó la propuesta, y lo días que tenía de franco se quedaba en la vivienda familiar de los Zabala. No obstante, indicó que “Una noche, en la que estábamos en su habitación mirando una serie recostados sobre la cama, baja su padre y me encuentra a mi, y automáticamente me pide que me retire de su hogar, me pide que me vaya, A todo esto, junte las pocas pertenencias que tenía, y me voy del hogar”.

Sin embargo Bárbara, según las palabras de Dirassar, habría quedado angustiada y lo llamó insistentemente para que vuelva a la casa. “Yo me vuelvo para mi hogar, en la ciudad de Francisco Madero. Cuando llego a mi casa, recibo un llamado de un número desconocido, y cuando atiendo la llamada, me doy cuenta por el tono de voz que era una llamada de su hermana, de una de sus hermanas, preguntándome por qué me había ido. Le comento la situación que había vivido, y mi posición en ese momento era alejarme de Bárbara porque no estaba seguro de seguir con esa relación”. El acusado indica que la hermana le insiste en hacer caso omiso a la actitud de Oscar Zabala, y que vuelva a la casa familiar.

Retoman la convivencia por varios meses, hasta que Bárbara le habría manifestado el deseo de querer irse. “Ella quiere irse de su hogar porque estaba agotada de los malos tratos que tenía, estaba agotada de no tener dinero cada vez que necesitaba ir a comprarse algo, a lo que yo a todo esto le pregunto y trato de hacerla entrar en razones que la idea que se vaya de su hogar no era la mejor opción. Ella insiste con que se quiere ir, y yo le pregunto si tenía un segundo lugar a donde ir para no quedar a la deriva”.

“Ella me dice que sí, pero que no quería pedirle ayuda a nadie, y yo le propongo si le parecía correcto, si le parecía bien, yo le brindaba un espacio en mi hogar, un hogar humilde, que en ese momento los integrantes eran mi madre y mi hermano menor” indica Dirassar.

Consultado por el fiscal acerca de si recordaba haber pasado por la casa de Bárbara luego de haber tenido la restricción perimetral, Dirassar indica que “no recuerda”. También negó recordar haber pasado por las inmediaciones del cine Zurro minutos antes del crímen. Lo más curioso y escalofriante, fue su respuesta ante la consulta de si recordaba haber asesinado a Bárbara Zabala. “No recuerdo” afirmó el acusado ante el tribunal.

