¿Cómo acceder al programa de tablets gratuitas?

El Gobierno nacional continúa entregando tablets gratuitas a jóvenes de entre 15 a 25 años. Sin embargo, otros grupos también pueden acceder a este programa.

En el marco del programa"Conectado Con vos", el Gobierno nacional, mediante el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) continúa entregando tablets gratuitas a jóvenes de entre 15 a 25 años de edad.

En este sentido, el ejecutivo nacional realizó en marzo una inversión de 3 millones de pesos. Este programa apunta a promover la inserción, integración y desarrollo social a través de la tecnología. Asimismo, busca disminuir la brecha digital, sobre todo en los sectores más vulnerables de la población.

En este momento, se está haciendo entrega a 15 grupos específicos de beneficiarios de las diferentes prestaciones que brinda la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

La inscripción no se podrá hacer de forma particular, sino que son las jurisdicciones provinciales, municipales, asociaciones civiles, redes comunitarias y otras entidades intermedias con presencia en barrios populares quienes deberán pedir a Enacom los dispositivos. Luego de que la entidad lo apruebe, los beneficiarios deberán firmar un contrato de adhesión.

¿QUÉ REQUISITOS DEBO CUMPLIR?

En este caso, los jóvenes de 15 a 25 años deberán cumplir los siguientes requisitos:

Estar incluidos en programas nacionales, provinciales o municipales de apoyo educativo o revinculación educativa.

Estar inscriptos en escuelas de formación laboral o de cursos de capacitación laboral o de oficios acreditados ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Ser beneficiarios de los Programas de promoción de empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Participar de proyectos culturales, deportivos, sociales, entre otros, impulsados por el Gobierno Nacional, los Gobiernos Provinciales o Municipales.

¿QUIÉNES MÁS PUEDEN ACCEDER AL PROGRAMA?

A su vez, otros grupos beneficiarios de las diferentes prestaciones de ANSES pueden acceder a este programa:

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Asignación Universal por Embarazo (AUE)

Pensiones No Contributivas (PNC) con ingresos mensuales no superiores a 2 salarios mínimos, vitales y móviles (SMVM)

Monotributo Social

Jubilados, pensionados o trabajadores en relación de dependencia con ingresos no superiores a 2 SMVM

Monotributistas de las categorías que no superan 2 SMVM

Seguro por Desempleo

Personas incorporadas en el régimen de seguridad social para empleados de casas particulares (Ley N° 26.844)

Becas Progresar

Personas desocupadas o que se desempeñen en la economía informal

Clubes de barrios y pueblos registrados

Asociaciones de Bomberos Voluntarios registrados

Entidades de bien público como asociaciones civiles, simples asociaciones, fundaciones sin fines de lucro y organizaciones comunitarias sin fines de lucro con reconocimiento municipal, inscriptas ante el Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad (CENOC)

Beneficiarios del programa Conectar Igualdad

Habitantes de barrios populares inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP)