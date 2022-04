Gravísima denuncia de un camionero tras volcar cerca de nuestra ciudad

“Me da bronca que mientras estaba el camión volcado, vino gente de Vialidad y taparon los pozos, eso me da bronca porque lo tendrían que haber hecho antes", aseveró.

En la edición de Diario Noticias de la ciudad de Pehuajó, tras reflejarse el violento accidente del que fuera protagonista un transportista de ese distrito en la madrugada del martes, sobre la Ruta 65, en cercanías del cruce del Canal Mercante, a pocos kilómetros del acceso a 9 de Julio, el protagonista del accidente, narró lo ocurrido y formuló una grave denuncia.

El transportista Jorge Arbelaiz, brindó una entrevista a FM Del Sol de Pehuajó donde relató el episodio. El vecino sostuvo que “al doblar en 9 de Julio siguiendo por el puente, se empezó a levantar niebla, ahí nomás a 6 o 7 kilómetros que esta el Canal Mercante, hay un pozo importante que otras veces lo he esquivado, esta vez no si por la niebla o que me lo ‘comí’, inmediatamente el camión se desvió hacia a la derecha y caímos de punta sobre el canal que en esa zona tiene más o menos 3 metros y medio de profundidad y poca agua. El camión quedo de costado, pero no nos hicimos nada ni siquiera un raspón, tampoco se rompió ningún vidrio. Al caer de punta, lo que si se rompió fue toda la ‘trompa’, la parrilla, los faros y quizás se pueda haber torcido el chasis también”.

MAL ESTADO DE LA RUTA

Respecto al mal estado de la ruta en ese tramo, Arbelaiz aseguró que “me da bronca que mientras estaba el camión volcado, vino gente de Vialidad y taparon los pozos, eso me da bronca porque lo tendrían que haber hecho antes. Nosotros filmamos todo, el pozo cuando estaba abierto, que luego vinieron los camiones de Vialidad para ponerle relleno y también, hicimos la filmación desde el pozo hasta donde estaba el camión volcado, para demostrar que no era algo armado. No soy de hacer juicios, pero esta vez quiero hacer un reclamo porque no puede ser. Te paran en todos lados y te piden todo, estoy cansado de tanta burocracia y ante esto alguien va a tener que responder”.

Finalmente, el vecino agradeció a la gran cantidad de gente que se comunicó con él tras conocerse el episodio, tanto para preocuparse por su estado de salud como para colaborar con los costos que pudiera demandar la reparación del vehículo.

Fuente: Noticias/Pehuajó.