La CEyS le puso fecha a su Asamblea Anual Ordinaria

La Cooperativa Eléctrica y de Servicios “Mariano Moreno” Limitada convocó a los Delegados electos en las elecciones realizadas en el mes de marzo a la Asamblea Anual Ordinaria que se realizará el día viernes 29 de abril de 2022, a las 20:30 horas en el Salón Blanco de la Municipalidad de 9 de Julio.

El orden del día establece lo siguiente:

1. Designación de dos Delegados para que conjuntamente con Presidente y Secretario aprueben y suscriban el acta en representación de la Asamblea. (Art. 44, 2do párrafo del Est. Social).

2. Explicación de las razones por las que la Asamblea se realiza fuera de termino.

3. Lectura, consideración y aprobación de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Cuadros Anexos, Proyecto de Distribución de Excedentes correspondientes al 70º Ejercicio cerrado al 31/12/2019 e Informes de la Comisión Fiscalizadora y del Auditor Externo. (Art. 67 inc. s del Est. Social). Consideración del Balance Social Año 2019 (Art. 67, inc. r) del Est. Social). Consideración y aprobación de la Planificación de Actividades a desarrollar entre el 1º de Julio de 2020 y el 30 de Junio de 2021. (Art. 67, inc. w del Est. Social).

4. Lectura, consideración y aprobación de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Cuadros Anexos, Proyecto de Distribución de Excedentes correspondientes al 71º Ejercicio cerrado al 31/12/2020 e Informes de la Comisión Fiscalizadora y del Auditor Externo. (Art. 67 inc. s del Est. Social). Consideración del Balance Social Año 2020 (Art. 67, inc. r) del Est. Social). Consideración y aprobación de la Planificación de Actividades a desarrollar entre el 1º de Julio de 2021 y el 30 de Junio de 2022. (Art. 67, inc. w del Est. Social).

5. Lectura, consideración y aprobación de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Cuadros Anexos, Proyecto de Distribución de Excedentes correspondientes al 72º Ejercicio cerrado al 31/12/2021 e Informes de la Comisión Fiscalizadora y del Auditor Externo. (Art. 67 inc. s del Est. Social). Consideración del Balance Social Año 2021 (Art. 67, inc. r) del Est. Social). Consideración y aprobación de la Planificación de Actividades a desarrollar entre el 1º de Julio de 2022 y el 30 de Junio de 2023. (Art. 67, inc. w del Est. Social).

6. Designación de una Comisión Escrutadora, compuesta por tres miembros, para que reciba los votos y verifique el escrutinio (Art. 43 inc. e del Est. Social).

7. Elección de tres (3) Consejeros Titulares por tres años en reemplazo de SILVINA VIVIANA GIMÉNEZ, MATÍAS ALSUA y LUIS JOSÉ CIOLA, por conclusión de mandatos; Elección de Tres (3) Consejeros Suplentes por un año en reemplazo de JOSÉ LUIS ATÍA, SUSANA EDITH VERNA y ARIEL IVÁN RAMAZZOTTI, por conclusión de mandatos (Art. 47, inc. j del Est. Social).

8. Elección de miembros de la Comisión Fiscalizadora: Tres (3) Síndicos Titulares por un año en reemplazo de JORGE OSCAR BONFIGLIO, JAVIER GERARDO SAMPIETRO e IGNACIO LEGNOVERDE, por renuncia; Tres (3) Síndicos Suplentes por un año en reemplazo de ELIDA TEODORA MENENDEZ, JULIO CESAR RANZATTO y MARÍA CRISTINA CUBILES, por conclusión de mandatos (Art. 47 inc. j del Est. Social).

El reemplazo de los Delegados procederá automáticamente ante la inasistencia del titular y lo hará el Delegado Suplente perteneciente a la misma lista del reemplazado que se encuentre presente a la hora de sesionar. Estatuto Social Art. 41: ….. “Las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias sesionarán con la mitad más uno de los Delegados que posean tal condición, y con el número de presentes transcurrida una hora de fijada la Convocatoria.