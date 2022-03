Un nuevejuliense atenderá a María Valenzuela

El odontólogo nuevejuliense Marcelo Carta tratará a María Valenzuela en Ushuaia - La actriz, que desde hace tres años no puede ingerir alimentos sólidos debido a los implantes dentales que le colocaron, contó que hará un nuevo tratamiento en Tierra del Fuego; en qué consistirá el tratamiento y cuál fue la condición que le puso el profesional para atenderla.

Tras el angustiante descargo público que hizo María Valenzuela respecto a la mala praxis odontológica que viene sufriendo desde hace tres años, habló Marcelo Carta, el profesional que la atenderá en Ushuaia. Mientras asegura que “no hay soluciones mágicas”, el odontólogo contó cómo será el tratamiento y cómo contenerá a su amiga y paciente.

“Nos conocemos desde hace muchísimos años. Es amiga de mi mujer, estuvo en mi casamiento, conoce a mis chicos, yo a su vez a los suyos. Vivimos cosas lindas y feas”, comentó Marcelo Carta desde Ushuaia esta mañana en comunicación con Socios del espectáculo. Para dar cuenta de su vínculo cercano, el profesional contó que fue él quién descubrió el diagnóstico de Malena Valenzuela cuando hace años la hija de la actriz sufrió un ACV.

“Cuando Malena tuvo el famoso ACV se dio que yo estaba en Estados Unidos y fue a mi consultorio con un intenso dolor de muela de juicio. Me llaman para decirme que no encuentran nada, ni siquiera tenía las muelas de juicio. Desde afuera, sin verla, pedí que la deriven a un neurólogo urgente para ver qué era. Tres, cuatro horas después saltó que eso estaba avisando lo del ACV. Cuando volví conviví con ellas todo el proceso, por eso conozco bien lo que ha sufrido María”, relató.

Respecto al diagnóstico odontológico de la actriz, explicó: “Yo todavía no la vi, la va a empezar a atender mi socio allá en Buenos Aires para que no pase tantos días acá. Tiene dolores crónicos muy molestos cuando come y eso cuando se prolonga en el tiempo te daña física y mentalmente. El no poder masticar no es el único problema que tiene. Cuando venga acá voy a proponer que la vea un nutricionista y un psicoanalista”.

Tras aclarar que el término “muelas de vaca” no existe, sino que ella lo uso como metáfora para explicar lo difícil que le resulta masticar, el profesional contó que sus piezas dentales son lisas, lo cual dificulta la mordida. “No hay soluciones mágicas. Más allá de que voy a solucionar su problema. Esto la tiene muy mal, es muy estresante para ella, así que lo primero es darle contención. Es amiga de la familia, la llevaremos a pasear y después avanzaremos en la cura”, contó.

Por último, el odontólogo hizo referencia a sus dichos sobre que no quería morirse tan joven y reveló cuál es su condición para atenderla: “Voy a tratar de que desista de ese litigio del que habla porque genera un estrés adicional. Aparte yo jamás atendería a un paciente que está en litigio con otro colega por un tema de códigos. Mi propuesta es que ella vea lo que pueda conseguir de resarcimiento y yo le descuento mis honorarios”, concluyó.

Fuente: La Nación.