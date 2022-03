Absurdo comentario de un periodista de Crónica desata catarata de críticas

“Por ahí quiso y después se arrepintió”: Flavio Azzaro justificó la violación grupal.

Un grupo de jóvenes violó a una mujer en el interior de un auto, que estaba estacionado en la calle Serrano al 1300, en el barrio porteño de Palermo.

Durante las últimas horas, Flavio Azzaro volvió a quedar en el centro de las críticas y el repudio por haber puesto en duda la violación que cometieron seis jóvenes contra una chica de 20 años.

El periodista deportivo que ahora se encuentra en Crónica TV, discutió con sus compañeros de programa sobre el aberrante crimen. Azzaro aseguraba que “algunas personas, no digo solamente mujeres, le puede pasar a hombres, se arrepienten de haber accedido a algo, que quisieron acceder y cuando toma conocimiento público dice `yo no quería participar de esto´. Chicos y chicas que participaron de algo y después, por culpa o por vergüenza,…así como hay hijos de puta hay hombres y mujeres que se comen garrones también”.

“A mí me parece irrelevante si la chica consumió o no. Es violación y punto. No hay que ni debatirlo a ese tema, disculpame”, le contrarió Gustavo Chapur.

“Pero si vos quisiste drogarte y, en algún momento, quisiste…”, replicó a su vez Azzaro.

“Vos hacé lo que quieras, pero eso no habilita a que te viole un grupo”, insistió Chapur.

“Te estoy preguntando otra cosa. Lo que estoy preguntando, no en este extremo, pero le puede pasar a alguien que una persona que en un momento quiera algo y después se arrepienta de ese algo. Durante o después”, sostuvo Azzaro y agregó: “En ese caso, ¿cómo se evalúa? Supongamos que la chica en algún momento quiso tener sexo con alguno de ellos…”.

Pero a su vez Chapur le respondió: “No estaba en capacidad de dar su consentimiento. Era incapaz en ese momento”.

“Ellos pueden decir lo mismo, que estaban drogados y que eran incapaz de entender si ella estaba drogada o no estaba drogada. Como estaban ellos”, dijo a su vez Azzaro.

Pero nuevamente Chapur lo contrarió: “No, porque ella estaba indefensa y ellos sabían perfectamente lo que hacían. Eso está a la vista. Además, fue infraganti el delito”.

Ante el revuelo que generaron sus dichos en Crónica TV, el periodista identificado con Racing Club de Avellaneda publicó un mensaje en su cuenta de Twitter.

Me cansaron. Los voy a denunciar a todos los que publiquen eso que está editado y que solo busca perjudicarme. Me cansé. Antes de defender a un violador prefiero que me maten. No tiene escrúpulos. Editan lo que dije que podía alegar la defensa como si fuera un pensamiento mío!!!!