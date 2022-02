Dos neumáticos de un camión de residuos explotaron y uno lesionó a un trabajador

En la noche de ayer, un peligroso accidente en la vía pública se produjo cuando dos neumáticos de un camión recolector de residuos explotaron, lesionando levemente a un trabajador municipal, que debió ser trasladado al Hospital Julio de Vedia.

El hecho se produjo alrededor de las 21:30 en la calle Edison al 1600, entre Gardel y Compairé cuando uno de los neumáticos traseros explotó, lo cual generó la atención del conductor, Jesús Velázquez, que bajó a chequear la situación, detectando que había una piedra incrustada entre ambas cubiertas (lo cual produjo el desgaste del talón y consiguiente explosión) y en ese momento explotó el segundo neumático, que arrojó al trabajador unos metros para atrás.

Gran conmoción causó el siniestro entre los vecinos y automovilistas que presenciaron la situación y rápidamente se conectaron con el servicio de ambulancias Clysa. En minutos, el chofer del camión fue atendido por personal médico de la empresa de ambulancias y derivado a la Guardia del Hospital.

Tras los exámenes de rigor, se le suministró un calmante y se le otorgó el alta ya que no presentaba lesiones.

La Trocha Digital se comunicó con el trabajador quien contó que "fue solo un susto, se me explotó la rueda de un camión en la cara. Pasa que se explotó una y cuando fui a ver la otra (porque tenía una piedra en el medio) se me explotó también y me tiró al diablo. Quedé unos minutos atontado y cuando reaccioné me habían llevado al hospital y me dieron una inyección calmante, porque les expliqué que solo tenía dolor en dos dedos, producto del golpe al caer, y me dieron el alta. Ya estoy bien".

Corroborados los neumáticos del camión, éstos se encuentran en buen estado de rodamiento (no es el caso de toda la flota).