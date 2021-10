Atlético quiere aprovechar que "El Trigre no está"

Se disputa la tercera fecha, con el puntero libre.

El Fútbol de Primera División de la Liga Nuevejuliense de fútbol disputará hoy, desde las 16 hs., la tercera fecha del certamen que lleva el nombre de Roberto Marti.

Se habrán de enfrentar 12 de Octubre Vs. Atl. 9 de Julio, San Martín Vs. San Agustín, Agustín Alvarez Vs. Naón, Atl. French Vs. Atl. Quiroga, con fecha libre para los Tigres, que encabezan las posiciones con 6 unidades.

LA FECHA

S.D. 12 de Octubre Vs. Atl. 9 de Julio

San Martín Vs. San Agustín

Agustín Alvarez Vs. Atl. Naón

Atl. French Vs. Atl. Quiroga

Libre: Once Tigres.

Posiciones

Once Tigres 6

Atl. 9 de Julio 4

Atl. Naón 2

S.D. 12 de Octubre 2

Atl. Quiroga 2

Atl. French 1

Agustin Alvarez |

San Agustín 1

San Martín 0