El maíz se va para arriba

El maíz avanzó US$ 14,6 y finalizó en US$ 291, lo que muestra una suba del 5,27%. En tanto, esta tendencia generó que la soja retome la senda alcista en Chicago: la oleaginosa subió US$ 11,4 a US$ 578.

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) destaca que el cereal amarillo se posiciona en precios que no se veían desde julio de 2013: "A medida que la demanda proveniente de China se mantiene fuerte, el tiempo no colabora en las cosechas del grano amarillo. Diversas sequías afectan las campañas productivas de los Estados Unidos y el Brasil, ambos importantísimos exportadores tanto de maíz así como de soja".

En nuestro vecino y socio comercial, el 60% del maíz de segunda espera importantes pérdidas de rinde productivo, según la consultora CWG. Por su parte, al consultora Safras & Mercados proyecta una baja de la cosecha del maíz brasilero en torno al 8%.

Desde Fyo agregan que el maíz también se vio beneficiado por el etanol, a medida que aumenta la demanda de combustibles en Estados Unidos.