Dos siniestros involucran autos y motos

Dos accidentes de tránsito se produjeron en la mañana de hoy. Ambos involucraron autos y motocicletas, y en ambos resultaron lesionados quienes conducían el rodado menor.

A las 7:50 en la esquina de Frondizi y Gardel un Renault Duster -color gris plata- y una Honda Dax -color rojo- conducida por Jimena M. impactaron por motivos que no fueron debidamente establecidos. La conductora del automóvil manifestó a nuestro cronista que "no ví la moto; no sé si fue por el parante o porque venía muy rápido la chica pero de golpe la ví contra mi vehículo y clavé los frenos. Por suerte no fue nada grave y tras revisarla en el hospital, ya le dieron el alta".

La moto, que como se ve en la imagen, quedó debajo del vehículo de mayor porte, fue retirada por la familia de la motociclista. Intervino Policía Comunal.

OTRO CHOQUE, INSÓLITO

Este mediodía, en Avellaneda y Vedia, cruce de avenidas con rotonda, se produjo otro siniestro vial entre un Toyota Etios color blanco y una moto Motomel 150 color roja.

Norma G. quien conducía el automóvil, aseguró a nuestro medio que la motocicleta intentó sobrepasarla por adentro de la rotonda y por la izquierda, impactando fuertemente contra el auto, a quien le arrancó el frente (paragolpe y parrilla) para terminar a unos 20 metros del mismo. La motocicleta, sin dominio colocado, era conducida por Martín M. de unos 20 años, quien según la automovilista, no utilizaba casco, Y fue derivado al nosocomio local con lesiones leves en una de sus piernas.

Intervino Clysa y Policía Comunal. El tránsito estuvo cortado sobre Vedia y sobre Avellaneda, por espacio de casi una hora.