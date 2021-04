Comunicado de concejales de la oposición

"Se hace política leyendo los principales diarios capitalinos y según encuestas pagadas por el macrismo conforman la Biblia que les brinda argumentos ideológicos para su actuación en el teatro de la política moderna", señalan los concejales Parise y Crespo.

En épocas de pandemia global donde el mundo se vio impactado por un virus agresivo y mortal que no solo afecta en forma brutal a los servicios de salud sino también a las economías mundiales y en medio del comienzo de una segunda ola que aqueja a los países de la región el bloque de Juntos por el Cambio, a través de su presidente, propone un debate malsano basado en falsas noticias difundidas por medios capitalinos.

Y nos preocupa que en esta irresponsabilidad arrastra al intendente Barroso, quien debería estar preocupado, y ocupado, en guiar a nuestros vecinos y vecinas para transitar de la forma mas serena posible esta etapa y no en desmentir informaciones maliciosas.

El concejal Barbieri y algunos funcionarios de la gestión Barroso hacen política leyendo los principales diarios capitalinos y según encuestas pagadas por el macrismo conforman la Biblia que les brinda argumentos ideológicos para su actuación en el teatro de la política moderna. Esas tapas y comunicados le brindan a Barbieri fundamentos para su palabrerío moralizante y estigmatizador en el HCD, siempre en contra de democracias populares. En su última actuación desde su banca denostó la vacunación que se está llevando a cabo, se alarmó de la postergación por lluvia, y pidió la renuncia de quienes no se hacen cargo y corresponsabilizan al intendente. Más allá de la opinión que pueda corresponder sobre la postergación de la vacunación Barbieri ignora que el Director del Hospital desmintió la afirmación que publicó diario Perfil. No deja de sorprendernos el doble modo de evaluar conductas que tiene el macrismo. Ellos sí que no se hacen cargo de haber agravado todos los índices socio económicos heredados, callan los 44 mil millones de dólares que pidieron Macri-Vidal al FMI para financiar sus campañas que perdieron contundentemente, nada dicen del contubernio que sale a luz con evidencias probadas con datos oficiales fehacientes, como jueces y fiscales visitaban Olivos antes de emitir fallos siempre a favor de Macri y contra sus adversarios políticos, y como concurrían empresarios de medios y sus periodistas que siempre predican a favor de Macri y nunca dejan de denostar a sus adversarios.

Estamos convencidos que los y las nuevejulienses merecen que sus representantes y funcionarios estén abocados a generar las políticas públicas necesarias para transitar sanamente el duro tiempo que nos toca vivir, que desean que aunadamente orientemos nuestros esfuerzos a alivianar las consecuencias sanitarias, económicas y sociales generadas por el Covid-19, y que no comparten la idea de agigantar la grieta propuesta por el oficialismo local. Entendemos que transitamos una etapa donde se debe sumar y no dividir, ya vendrán tiempos de sumergirnos en la politiquería que algunos proponen.

Juan Pablo Parise, Concejal Unidad Ciudadana

Julia Crespo, Concejal Frente de Todos