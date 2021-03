El Gobierno evalúa restringir la circulación

La Ministra de Salud de la Nación alertó por el aumento de casos de coronavirus y planteó “tomar medidas lo más temprano posible.

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, planteó este miércoles que, de continuar la tendencia de contagios en alza, habrá que reducir "la circulación de personas por franjas horarias".

Luego de que el reporte diario confirmara 9.405 nuevos casos en la jornada del martes, la funcionaria manifestó que “si hay aumento de contagios, lo importante es tomar medidas lo más temprano posible en la medida geográfica mínima”.

En ese sentido,Vizzotti aclaró que la intención será “disminuir la circulación de personas por franjas horarias, no apuntar a un confinamiento", y profundizó sobre las restricciones que evalúa el Gobierno ante la llegada de una segunda ola.

Por lo mismo, la Ministra describió que hay “una situación de alerta hace semanas, no solamente con la situación de Argentina sino con los países vecinos y el aumento –de contagios- en algunas jurisdicciones en relación a las últimas semanas".

Sin embargo, a pesar de que ayer se registraron más casos que en los últimos días, Vizzotti llevó calma y aclaró que “un solo día no es una tendencia”. “Hay que hacer el promedio semanal”, expresó.

Sobre la situación en el resto del país, la funcionaria manifestó que ya "hay provincias que han tenido un aumento importante” y falta “ver cómo evolucionan", por lo que pidió "reforzar los cuidados para retrasar lo más posible el aumento de casos mientras vacunamos".

En esa línea, otra de las medidas a aplicar sería endurecer los controles fronterizos y la circulación de las nuevas cepas. Al ser consultada sobre las restricciones para extranjeros y para salir del país, la Ministra afirmó que “la idea es desalentar el turismo externo y alentar el interno”.

Al respecto, Vizzoti señaló que “a la fecha no tenemos circulación predominante en ninguna de las variantes nuevas”, pero de todas maneras, pidió no salir al extranjero, porque “no es una buena idea el turismo en países donde circulan las nuevas cepas”.

Para aquellos ciudadanos que llegan desde el exterior, explicó que “en principio la recomendación es la cuarentena en su domicilio” y que “en este momento no se está pensando en el aislamiento en hoteles”.

Cabe destacar que, antes del fin de semana, se espera que el presidente Alberto Fernández autorice nuevas restricciones a los viajes desde y hacia el exterior, aunque Vizzotti remarcó que ya "bajaron un 50% las reservas de viajes al exterior".