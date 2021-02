Con lágrimas, Nacho se despidió de River

Antes de viajar a Brasil para sumarse al Atlético Mineiro, Nacho Fernández pasó por el River Camp para saludar a sus compañeros, y se emocionó cuando le mencionaron un tremendo elogio de Maradona.

Y llegó el día. Ese día que los hinchas de River temieron por tantos años. El día de la despedida de Nacho Fernández. A horas de su viaje a Brasil, para realizarse la revisión médica y firmar contrato por tres temporadas con el Atlético Mineiro, el ahora ex volante del Millonario se tomó la mañana para darse una vuelta por el River Camp, ese que tantas mañanas y tardes lo vio entrenarse. Pero esta vez, Nacho no practicó. Esta vez la visita fue para despedirse de sus compañeros, del cuerpo técnico y de todos los hinchas de River que lo bancaron durante estos cinco exitosos años en el club.

Ya desde la puerta del predio, visiblemente emocionado por dejar la institución en la que tantas alegrías vivió, Nacho habló de su salida, de la decisión de finalmente aceptar la oferta de Atlético Mineiro y no pudo evitar quebrarse al hablar de Diego Armando Maradona.

"Fueron cinco años donde vivimos momentos muy lindos. Hoy me toca despedirme de todos. Tengo sensaciones encontradas, porque es un paso en mi carrera que estaba buscando, pero dejo el club, muchos amigos y mucho cariño y me cuesta mucho. Pero es así", comenzó Nacho, tras bajarse de su auto para hablar con los medios.

En la misma línea, continuó: "Siempre lo dije: es difícil irse de River. Cada vez que aparecía una oferta, la decisión costaba mucho y nunca terminaba de cerrar. Hoy, con 31 años, era el momento y por eso creo que se dio todo así. Pero lógicamente es un dolor muy grande. En mi caso, es una despedida emotiva. Por más que seamos futbolistas, somos personas, tenemos sentimientos. fueron muchos años en los que vivimos cosas muy fuertes".

Por otro lado, con respecto a la frase que le dijo a Olé en el día de su llegada a River, cuando aseguró: "Ojalá Gallardo me haga mejor jugador", Nacho fue contundente: "Sí, me voy mejor jugador. Esa declaración estuvo muy bien. Crecí mucho como jugador y como persona. Han pasado muchos jugadores, pero este grupo siempre mantuvo la humildad".

"No me imaginaba que iba a pasar todo lo que paso en este club. Siempre es muy difícil jugar acá en River y hacerlo durante cinco años no me lo esperaba. Fue un sueño cumplido", detalló, Fernández quien, a la hora de elegir su mejor año en River, no dudó en contestar: "El 2018 creo que fue el año. Le ganamos dos finales a Boca. Me quedo con ese año. En cuanto a lo futbolístico, me gustó un poquito más el 2019".

Además, el volante también dio detalles de la charla que tuvo con Gallardo antes de tomar la decisión de dejar el club: "Con Marcelo siempre mantuve una muy buena relación y siempre me entendió en todos los mercados de pases. Era el primero en enterarse cuando había una oferta. Esta vez la charla fue un poco distinta porque entendió mi situación, me agradeció por todos estos años y me deseó lo mejor para todo lo que viene".

Ya sobre el cierre, Nacho le recordaron que en algún momento Diego Maradona lo nombró como el mejor jugador de Argentina y no pudo contener la emoción: "No fue una mochila, fue algo lindo que me reconozca. La gente del fútbol, el Diego... La verdad que una emoción muy grande...".

Fuente: Olé.