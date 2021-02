La ironía de Alberto con las vacunas

“Hasta hace 20 días era un envenenador y ahora me piden que consiga más veneno” – El presidente Alberto Fernández cuestionó a quienes lo criticaron por conseguir la vacuna Sputnik V

El presidente Alberto Fernández salió con los tapones de punta y señaló la hipocresía de la oposición respecto a las críticas contra la vacuna Sputnik V.

El presidente Alberto Fernández salió con los tapones de punta a cuestionar al sector opositor que criticó la vacuna Sputnik V conseguida por el Gobierno Nacional tras un convenio con Rusia y mostró la hipocresía de los reclamos.

“Yo no sé como pasó, pero hasta hace 20 días atrás yo era un envenenador serial. Había comprado una vacunas para envenenar a la gente, y ahora resulta que no sé cómo pasó, pero me piden que consiga veneno para todos los argentinos”, señaló Alberto Fernández y opinó: “es el país que nos tocó en suerte”.

Al igual que lo hizo Axel Kicillof en la Provincia, Alberto Fernández cuestionó el nivel de debate que se impuso respecto a la efectividad y la seguridad de la vacuna contra el coronavirus, que por el momento es la única que llegó al país. “A mí no me asusta el debate, me asustan las mentiras. Me asusta que impregnen mentiras en los argentinos”, indicó.

La apuesta del país por la vacuna del laboratorio ruso Gamaleya no fue la única. También se firmaron convenios con Oxford/AstraZeneca, con la ONU por el mecanismo Covax, y recientemente con Sinopharm y con la vacuna que se desarrolla en India, Covishield.