RÉCORD DE VENTA DE YERBA

En el marco de la pandemia de COVID-19, las autoridades sanitarias nacionales recomiendan no compartir el mate, entre muchas otras medidas de prevención. Por rebeldía o porque cada uno arma su propio mate, la venta de yerba muestra números increíbles.

Domingo, 5 de abril de 2020

“La indicación es tomar mate individual pero la gente siguen tomando mate igual. Eso hace aumentar el consumo de yerba”, aseguró el presidente de la Asociación Ruta de la Yerba Mate, Alejandro Gruber.

“El mate es el gran compañero de quienes siguen trabajando y también de las personas que están en sus casas. El consumo es altísimo”, agregó.

La pandemia no logró amainar la costumbre tan arraigada de tomar mates, y más allá de si se lo comparte o no, las cifras de venta de yerba no paran de crecer.