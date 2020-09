Quiso despedirse de su papá, pero no lo dejaron entrar

No dejaron entrar a Chivilcoy a un platense que quería despedirse de su papá, que agoniza.

Domingo, 13 de septiembre de 2020.

Claudio Parente no sale de su asombro e indignación. Es que ayer se sumó a la lista de tantos argentinos que padecieron y padecen los absurdos de no poder ingresar a una ciudad, aun con causas justificadas y los permisos correspondientes.

“Mi papá está agonizando. Ayer me llamó su médico y me dijo que venga a despedirme porque no le quedan muchos días de vida”, contó en diálogo telefónico con EL DIA. “Ahora estoy en Cañuelas, volviendo a La Plata porque no me dejaron entrar a Chivilcoy”.

Según su relato, pasadas las 16:30 horas llegó hasta el ingreso a dicha ciudad. Lo paró la Policía y le contó su historia. Además mostró los papeles para circular por las rutas argentinas. Pero la respuesta fue negativa: “No puede ingresar nadie que no sea de la ciudad”.

Pasaron las horas y la charla pasó a discusión. Ni siquiera al comunicarse con el médico de su papá Rual, de 87 años, dejaron que superase el retén.

De acuerdo a su denuncia, a Chivilcoy puede ingresar cualquier persona pero él tuvo mala suerte. “No se los voy a perdonar nunca más si no puedo volver a ver mi viejo.

El comisario, de apellido Báez, fue quien no me dejó pasar. Pero todo es culpa del intendente. Es una barbaridad”, continuó descargando su bronca.

Parente dijo su padre no tiene coronavirus sino que padece Alzheimer. Y que está aislado porque su cuadro es grave. “En otras oportunidades pude verlo, con medidas de seguridad, pero ahora ni me dejaron entrar a Chivilcoy”.

En el final reveló que tampoco pudo ver a su mamá, que está sola en su casa, ni siquiera al mostrarles a los efectivos policiales que llevaba comida para dejarle.

“Tengo una tristeza enorme, nunca pensé que así iba a tener que despedirme de mi papá”, se despidió.

Crédito: Diario El Día de La Plata