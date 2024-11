Junín: ya hay fecha para la reapertura del Cine San Carlos

«No se trata solo de restaurar un edificio, sino de devolverle a la comunidad un pedazo de su identidad, un lugar que es parte de nuestra historia» destacó Eduardo Dimarco.

El Cine San Carlos volverá a abrir sus puertas el próximo 15 de marzo en Junín.

JUNIN24 pudo saber que la familia Dimarco, que firmó un acuerdo con los propietarios de la emblemática sala de la calle Arias para hacerse cargo de la misma, ha organizado múltiples actividades para ese día que indudablemente será histórico en las páginas del espectáculo juninense, y que incluyen la realización de una carrera participativa, alfombra roja, un show tributo a Sandro con Fernando Samartín y la confirmación de la presentación de Estelares, Andrés Calamaro, Lightplay -tributo a Coldplay-, Axel y Fabiana Cantilo.

Además durante la semana se proyectarán películas icónicas como «Cinema Paradiso» y «Esperando la Carroza».

Asimismo se ha confirmado también la presencia de Leonardo Cifelli, secretario de Cultura de la Nación.

«Un espacio cultural y de encuentro»

El empresario Eduardo Dimarco contó que «el objetivo principal del Teatro San Carlos es convertirlo en un verdadero centro cultural, un espacio renovado y abierto para que todas las expresiones artísticas encuentren un hogar. Queremos que el teatro sea un punto de encuentro para la comunidad, donde puedan disfrutar de espectáculos, obras y presentaciones de calidad sin tener que viajar a grandes ciudades. Nuestro sueño es que cada persona, sea de Junín o esté de paso, encuentre acá un lugar donde el arte y la cultura hablen por sí mismos».

A la vez puso de relieve que «el propósito principal del teatro se va a mantener: ser un espacio cultural y de encuentro. Pero soy un fiel creyente de que todas las ideas, por más locas que parezcan, siempre merecen su lugar. Este espacio está pensado para adaptarse y crecer con el tiempo, para dar cabida a eventos, actividades y propuestas que puedan surgir en el futuro. Siempre existe la posibilidad de ampliar la oferta y explorar nuevas formas de hacer que el teatro San Carlos siga sorprendiendo y encantando a todos».

Uno de los objetivos de la renovada sala del San Carlos desde 2025 será que Junín sea epicentro de espectáculos del nivel de Calle Corrientes o incluso de Broadway. «También queremos que el teatro se convierta en el escenario de grandes festivales y presentaciones, para que Junín sea un referente cultural. Que el público local y los visitantes puedan disfrutar de producciones de primer nivel en un espacio que es nuestro», destacó Dimarco.

Durante un encuentro con estudiantes del colegio secundario de la UNNOBA, el empresario de espectáculos juninense contó que «una de las experiencias que más guardo en mi corazón fue cuando organizamos el primer show de Joaquín Sabina en el San Carlos en 1999. Fue mi primera vez trabajando en un evento de esa magnitud, y verlo desde la cabina, con mi hija recién nacida en brazos, lleno de gente emocionada, fue indescriptible. Todavía recuerdo mis primeras charlas con Joaquín, la ovación del público cuando lo vio salir, los aplausos interminables del final del show y la energía que había en el ambiente. Ese momento marcó mi vida y me hizo soñar con un espacio donde siempre hubiera vida, música y alegría».

Contó Dimarco que en 2010 se vio marcado por el cierre de la sala de la calle Arias en Junín. «Verlo cerrado, apagado y en silencio me llenaba de una melancolía inmensa -recordó-. Pero a la vez, ese vacío me hizo soñar y proyectarme en ese lugar. Fue como si el teatro mismo me pidiera que lo devolviera a la vida. A partir de ahí, no dejé de imaginar cómo podía hacerlo realidad, cómo devolverle ese brillo que le pertenece. Y después de tanto esfuerzo, con el apoyo de mi familia y muchas conversaciones con los dueños, logramos el acuerdo que nos permite hoy, después de años, restaurarlo y prepararlo para una nueva etapa».

Consideró Eduardo Dimarco que «la reapertura del Teatro San Carlos es mucho más que un simple evento cultural. Es una oportunidad para revivir la historia de nuestra ciudad, y para comenzar a escribir una historia nueva para los más jóvenes que todavía no lo conocen. Además del gran aporte que representa para la cultura, será un impulso significativo para la gastronomía, el turismo y la hotelería. Espero que cada persona que venga al teatro lo lleve en su memoria y que Junín vuelva a ser nombrado en otros lugares del país y del mundo por su riqueza cultural. La comunidad merece un espacio como este, donde podamos reencontrarnos, compartir y sentirnos orgullosos de lo nuestro».

«Me imagino al Teatro San Carlos -resaltó- con una agenda llena de eventos, con los juninenses disfrutando de un espacio hermoso que une ocio, entretenimiento y cultura. Veo a las familias, a los jóvenes y a los adultos mayores, todos compartiendo el gusto por el arte en todas sus formas. Veo un futuro brillante, lleno de vida, donde cada rincón del teatro cuenta historias y crea recuerdos para quienes lo visitan».

Cuando se le preguntó sobre cuáles fueron los motivos que lo llevaron a impulsar la reapertura del San Carlos, dijo que «desde muy chico, sentí mucha pasión por todo lo relacionado al entretenimiento y la organización de espectáculos. Siempre soñé con ser parte de algo grande, algo que tocara los corazones de la gente. A lo largo de los años, tuve la suerte de organizar grandes eventos en el San Carlos, en clubes de Junín, en la Sociedad Rural, e incluso en otras ciudades de Argentina y en el exterior».

«Sin embargo, cuando el San Carlos cerró en 2010, sabía que ese lugar tenía una historia que no podía quedar en silencio. Sentí que era mi deber hacer lo imposible para traerlo de vuelta a la vida. Así que empecé a dialogar con los dueños, a presentarles ideas y propuestas, y a soñar en voz alta sobre todo lo que ese espacio podría volver a ser. Finalmente, después de muchos años de perseverancia, en 2024, el sueño comenzó a hacerse realidad. Estamos en camino de devolverle a la ciudad un lugar icónico y darle una nueva vida que inspire a todos», remarcó.

A la vez destacó finalmente que «creo que lo más importante es recordar que este proyecto es un sueño colectivo. No se trata solo de restaurar un edificio, sino de devolverle a la comunidad un pedazo de su identidad, un lugar que es parte de nuestra historia. Queremos que el Teatro San Carlos deje huella en todos los que pasen por sus puertas».

