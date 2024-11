Bomberos de nuestra ciudad regresaron de Villa Gesell

El regreso se dio en la tarde de ayer, luego de una ardua tarea en el rescate de víctimas.

Como fuera informado, el pasado 4 del corriente, los Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad fueron convocados por la Federación Bonaerense que nos nuclea, ante el derrumbe del Apart Hotel Dubrovnik de la ciudad de Villa Gesell.

Allí trabajó una dotación integrada por Sergio Fernández (Comandante jefe de cuerpo);

Sebastián Fiorini Sub. Of. Ayudante; Diego Prado Sub. Of. ayudante y Germán Albet, Bombero.

Los mismos participaron en las tareas de búsqueda y rescate con distintas fuerzas, en una tarea coordinada por el cuartel central de Villa Gesell y su gente.