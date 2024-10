El Gobierno cerrará sucursales del Banco Nación en distritos que cobren tasas

Lo anunció el ministro de Economía Luis Caputo, quien dijo que así se lo pidió el presidente Javier Milei. “Me pidió que cerráramos las sucursales del Banco Nación de aquellos municipios que insisten con abusar de sus vecinos mediante subas de tasas municipales injustificadas, que además esconden en servicios nacionales”.

El Banco Nación (BNA) cerrará sucursales en aquellos municipios que “insisten con abusar de sus vecinos mediante subas de tasas municipales injustificadas”. Lo anunció el ministro de Economía Luis Caputo, quien dijo que así se lo pidió el presidente Javier Milei.

“Hoy el presidente Javier Milei me pidió que cerráramos las sucursales del Banco Nación de aquellos municipios que insisten con abusar de sus vecinos mediante subas de tasas municipales injustificadas, que además esconden en servicios nacionales. Ya he hablado con el presidente del Banco Nación, Daniel Tillard, quien será el encargado de llevar adelante esta medida”, adelantó Caputo.

El anuncio del ministro se da en plena disputa con intendentes por la incorporación de tasas municipales en las boletas de los servicios públicos. De hecho, hoy mismo el Gobierno oficializó la decisión de dar de baja las tasas municipales en las facturas de Edenor y Edesur. Así se determinó en una resolución publicada este martes en el Boletín Oficial que, de todas maneras, tiene un capítulo abierto en la Justicia que, por ahora, les dio una buena noticia a los intendentes del Conurbano.

La medida conocida hoy, firmada por Darío Arrué, interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), estableció que “corresponde dejar sin efecto toda autorización que haya sido otorgada por este ente, en orden a que se incluya en las facturas que emiten Edenor SA y Edesur SA conceptos a cobrar ajenos a dicho servicio de carácter federal”. Hasta entonces, las distribuidoras podían cobrar servicios adicionales, como las cuotas de seguros de vida o créditos personales.

Eso sucedió luego de que la Secretaría de Comercio cumpliera con el pedido de Caputo y publicara la resolución 267/2024, que busca limitar el cobro de “cargos ajenos a la naturaleza del servicio” que se está facturando, lo que alcanzó desde las tasas viales que cobran algunos municipios en las estaciones de servicio, hasta las “ecotasas” que cobran los hoteles en zonas turísticas.

Respecto de la decisión de avanzar con el cierre de sucursales del Nación, Caputo cerró su posteo: “Estamos todos los argentinos haciendo un esfuerzo enorme por sacar al país adelante, pero hay todavía una buena parte de la política que quiere aferrarse al modelo de ‘privilegios para pocos y pobreza para muchos’ de los últimos veinte años. El pueblo argentino votó un cambio, y es nuestro deber cumplir con su mandato”. Y sumó tres emojis de las banderas argentinas.

No es la primera vez que las sucursales del Banco Nación aparecen en este tironeo. Y hoy mismo el Gobierno de La Pampa informó que no le cobrará al Banco Nación el aumento de la alícuota de Ingresos Brutos fijada por cuatro meses para la actividad financiera, medida que había generado el anuncio del Nación de cerrar nueve sucursales en esa provincia y el traslado de una gerencia zonal a San Luis. Según informa el diario La Nación, lo que no pague de incremento el Nación por ese plazo, que es el tiempo estipulado de aporte para un fondo solidario de ayuda alimentaria, lo absorberá el Banco de La Pampa. En cambio, la suba sí regirá para los otros bancos.

También hoy, la Secretaría de Trabajo llevó a cabo una audiencia entre la Asociación Bancaria y el Nación, después de la denuncia del gremio por el cierre de las nueve sucursales y de la gerencia zonal. Tras la reunión, desde La Bancaria remarcaron que exigieron “el mantenimiento de los puestos de trabajo y las condiciones laborales vigentes de los trabajadores y trabajadoras”, y rechazaron el cierre de las sucursales y la gerencia zonal. Según el sitio Mundo Gremial, la medida dispuesta por el BNA afecta a las localidades de Bernasconi, Colonia Barón, Eduardo Castex, General Acha, Guatrache, Ingeniero Luiggi, Intendente Alvear, Winifreda y Victorica.

A junio de 2024, el Banco Nación cuenta con 739 sucursales en el país -655 sucursales plenas, 62 anexos operativos, 4 bancos en planta, 16 sucursales electrónicas y 2 sucursales sin contabilidad propia-, 34 puestos de promoción, 1 oficina administrativa, 3 sucursales móviles y su Casa Central. (