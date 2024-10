Tres equipos locales participarán del Torneo Regional Federal Amateur

Se trata de Agustín Alvarez, Atlético 9 de Julio y Once Tigres, quienes se enfrentarán entre sí junto a Atlético Casares, con fixture ya definido.

Once Tigres, último Campeón de la Liga, será uno de los particiopantes.

Este miércoles se dio a conocer el fixture detallado del Torneo Regional Amateur, que comenzará el domingo 13 de octubre y contará con la participación de más de 340 equipos de todo el país. Este campeonato otorgará cuatro ascensos al Torneo Federal A 2025.

El mismo es el siguiente para la Zona 15 de la Región Pampeana Norte.

CLUBES

Agustín Alvarez

Once Tigres

Atl. 9 de Julio

Atl. Casares

1RA. FECHA - DOMINGO 13/10/24

Agustín Alvarez vs. Once Tigres

Atl. 9 de Julio vs. Atl. Casares

2DA. FECHA - DOMINGO 20/10/24

Atl. Casares vs. Agustín Alvarez

Once Tigres vs. Atl. 9 de Julio

3RA. FECHA - DOMINGO 27/10/24

Agustín Alvarez vs. Atl. 9 de Julio

Atl. Casares vs. Once Tigres

4TA. FECHA - DOMINGO 03/11/24

Once Tigres vs. Agustín Alvarez

Atl. Casares vs. Atl. 9 de Julio

5TA. FECHA - DOMINGO 10/11/24

A. Alvarez vs. Atl. Casares

Atl. 9 de Julio vs. Once Tigres

6TA. FECHA - DOMINGO 17/11/24

Atl. 9 de Julio vs. Agustín Alvarez

Once Tigres vs. Atl. Casares

Fuente: Ascenso del Interior