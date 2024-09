El Día Mundial del Limón se celebra el 30 de septiembre y permite poner en valor la cadena global de este cítrico. Argentina tiene un rol protagónico en la producción mundial de limones.

Día Mundial del Limón

Argentina es uno de los principales productores. Además, el limón es un fruto que permite la elaboración de alimentos, artículos de limpieza y cosmética.

¿Cuáles son sus beneficios y propiedades?

Se habla mucho acerca de los aspectos positivos de este cítrico. Según especialistas en nutrición, los limones poseen un alto contenido de Vitamina C y fibra.

El limonero, originario de China o India, se cultiva en Asia desde hace

más de 2.500 años. A partir del siglo X los árabes lo difundieron por la cuenca mediterránea. Fue prácticamente desconocido para griegos y romanos, y hasta la Edad Media no comenzó a ser consumido habitualmente. En el siglo XVI fue introducido en el continente americano por los exploradores españoles.

Según su tamaño, los limones se pueden clasificar en: pequeños, medianos y grandes; y por su color en verdes y amarillos. El que más se consume en España es el amarillo y grande, que presenta una cáscara gruesa y un tanto rugosa, muy aromática,

y cuya pulpa tiene escasas semillas.

Estacionalidad

Los limones están presentes en el mercado durante todo el año Valoración nutricional: El limón aporta una gran cantidad de vitamina C, potasio y cantidades menores de otras vitaminas y minerales. La vitamina C está implicada en la producción del colágeno. Además, tiene la propiedad de mejorar la cicatrización, y la función del sistema inmunitario. Su capacidad antioxidante ayuda a neutralizar sustancias cancerígenas como las nitrosaminas. Por otro lado, diversos estudios han mostrado que las personas con altas ingestas de vitamina C tienen un menor riesgo de desarrollar otras

enfermedades crónicas como enfermedad cardiovascular, cataratas o enfermedades neurodegenerativas.

La pulpa, también contiene ácidos orgánicos, fundamentalmente ácido cítrico y en menor cantidad málico (que se consideran responsables del sabor ácido de este alimento), acético y fórmico. Algunos estudios han indicado que estos ácidos potencian la acción de la vitamina C y poseen un notable efecto antiséptico. Existen

también compuestos fenólicos como los ácidos cafeico y ferúlico, que son potentes antioxidantes e inhiben la actividad carcinogénica.

También es buena fuente de fibra soluble como la pectina (que se encuentra principalmente en la capa blanca que hay debajo de la corteza), cuyas principales propiedades son la disminución del colesterol y la glucosa en sangre, y el desarrollo de la flora intestinal.

Esto es un beneficio porque la vitamina C interviene en el sistema inmunológico, el sistema nervioso y, además, tiene una gran capacidad antioxidante. Por si fuera poco, también aporta colágeno.

¿Cuáles son los mitos acerca del cítrico?

Dentro de todas las teorías que circulan acerca del limón, la más escuchada es que tomar agua con limón en ayunas ayuda al cuerpo a eliminar toxinas.

Sin embargo, aún no hay estudios científicos que demuestren y avalen que esta información es certera. No es más que una creencia que quedó desde generaciones pasadas y que no tiene comprobación científica alguna.

Otra creencia popular es la de pensar que tomar jugo de limón y agua en ayunas ayuda a bajar de peso. Un mito que tampoco tiene sustento científico.