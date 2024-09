Se presentará este sábado el primer concierto sensorial

Como fuera adelantado, en el marco de los festejos y la celebración del 8vo. aniversario de la Orquesta Municipal 9 de Julio, agrupación dirigida por Cristian Luzza, la dirección de Cultura de la Municipalidad de Nueve de Julio ha programado el “Primer concierto sensorial”, cita que tendrá lugar el sábado 28 de septiembre en el Salón Blanco Municipal con doble función, a las 20 y a las 21.30 hs.

En rueda de prensa ofrecida en la mañana de hoy, la directora de Cultura, María Vélez; junto al el director de la agrupación, Cristian Luzza; ofrecieron detalles de esta experiencia a la que la funcionaria definió como “una experiencia inédita, una propuesta y un concierto diferente que invita a despertar los sentidos”.

“Se trata de un evento muy especial, en el que el público no va a estar sentado, sino acostado, mirando hacia el techo del Salón Blanco, donde se proyectarán imágenes; en un gran viaje sonoro y de aromas, con luces sincronizadas y la orquesta dispuesta en 360 grados, donde hasta se puede dormir y sentir de una manera especial”, describió Luzza, aclarando no obstante que se dispondrán sillas en el perímetro de la sala, para aquellas personas que no puedan acostarse sobre el piso.

En el mimo orden, resaltó que es la primera vez que se realiza un concierto de esta naturaleza en nuestra ciudad y en nuestra Provincia, en una experiencia única para los espectadores, y que además se realiza desde un ámbito municipal, con entrada libre y gratuita.

LOS 8 AÑOS DE LA ORQUESTA

Respecto del significado de este nuevo aniversario para la Orquesta 9 de Julio, Cristian Luzza se manifestó muy satisfecho por el mismo y por los logros obtenidos en este lapso de tiempo, y que cuenta con integrantes que van desde los 7 a los 65 años de edad, y que llegaron a la misma ensayando en sus primeras clases con instrumentos que el municipio aportó gratuitamente.

Asimismo, subrayó que la orquesta es un espacio nuevo en pleno crecimiento, que permite vínculos y articulación con los diferentes niveles y edades, generando un ámbito de compañerismo y aprendizaje; así como el hecho de que cada año se suman nuevos músicos y está abierta la posibilidad a que se integren nuevos vecinos con formación musical.

ASPECTOS IMPORTANTES

El espectáculo tendrá 45 minutos de duración.

Al tratarse de un concierto de estas características, los cupos son limitados y las entradas se entregarán 30 minutos antes de cada función hasta agotar la capacidad del lugar.

La Orquesta de 9 de Julio se fundó a mediados del 2016 y en sus comienzos fue integrada por distintos vecinos de la ciudad que podían tocar un instrumento.

La misma fue creciendo con el correr del tiempo, incorporando instrumentos y adaptando su repertorio a la música académica.

Para el año 2019 la orquesta ya contaba con 40 músicos, set de cuerdas completas y diferentes instrumentos de vientos.