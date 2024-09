Es el Día del Jubilado

El Día del Jubilado se celebra todo los años el 20 de septiembre. Es un reconocimiento a las personas que ahora no trabajan pero que un día sí lo hicieron y que nos han enseñado perseverancia y tenacidad.

El origen de la fiesta del Jubilado lo encontramos el 20 de septiembre del año 1904. Este día fue cuando se sancionó la primera ley de jubilación correspondiente a los trabajadores estatales de nuestro país. Es por este motivo que su celebración se realice cada año en esta fecha.

¿Qué se hace?

Cada año se realiza un reconocimiento a todas las personas mayores que aunque ahora no trabajan sí lo hicieron cuando eran más jóvenes y estaban en edad de trabajar. Ahora mismo se encuentran en una situación de jubilados y por ello tienen el derecho de cobrar una pensión por toda su labor realizada.

Este día es un día de recuerdos para aquellos que trabajaron y que en un día como hoy se reencuentran con los que fueron sus compañeros de trabajo. Es de muy buena acogida los eventos en los que participan todos aquellos jubilados que lo deseen, sobre todo por compartir con personas que hace mucho tiempo que no ven un día tan especial.

La jubilación es aquella situación en la que una persona ya sea por cuenta propia o ajena, pasa de encontrarse en activo a pasivo al alcanzar una edad máxima legal para trabajar. A partir de ese momento obtendrá una retribución durante toda su vida. La edad legal depende de cada país, y éste será el que así lo decida.

El día está lleno de diferentes actos en muchos lugares del mundo en el que se homenajea la labor de los mayores que gracias a ellos y a su labor realizada cuando trabajaban se han conseguido muchos derechos, incentivos, etc.

Suele realizarse una recepción en la que los representantes de los Colectivos de Jubilados se reúnen con las autoridades para analizar la situación en la que se encuentran hoy en día los jubilados.

En esta reunión el colectivo de jubilados y pensionados expone la situación económica de los jubilados. En un gran porcentaje de los mismos, tienen problemas económicos para poder subsistir cada mes. Esta situación es expuesta por los mismos los que además reivindican mejores situaciones económicas, sociales, atención gratuita para los mayores, etc. Este colectivo no quiere que los jubilados sean olvidados y por ello exigen cada año la mejora económica de los mismos así como más y mejores ayudas sociales y médicas.

Muchos jubilados pasan una situación difícil puesto que no tienen otra ayuda que la pensión, en muchos casos insuficiente por la baja paga que reciben. Para ellos es muy importante que no se recorten las ayudas sociales, comedores, ayuda sanitaria, medicamentos, etc.