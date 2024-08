La Semana Mundial del Agua, la cual se realiza anualmente en Estocolmo, Suecia, reúne a expertos, profesionales, responsables de la toma de decisiones, innovadores empresariales y emprendedores de diversos sectores y países para intercambiar ideas, fomentar nuevas iniciativas y proponer soluciones a los retos más acuciantes del agua en la actualidad.

Esta Semana Mundial del Agua es un punto estratégico para los problemas del agua en todo el mundo. Con ella se pretende reflexionar sobre los problemas de la falta de agua en el mundo. En este foro se reúnen expertos de todo el mundo para analizar y poner soluciones a los desafíos hídricos más acuciantes del planeta.

El agua es indispensable para la vida

Imagina que vayas al grifo y no salga ni una gota de agua, no podrías beber, lavarte, lavar los alimentos, curar una herida con seguridad. Imagina una cocina sin agua, un hospital sin agua. En muchos países del mundo, en los hospitales no disponen de agua corriente y limpia, lo que genera graves problemas, infecciones y muchas muertes relacionadas con esta falta de higiene.

Además el agua o la falta de ésta tiene gran impacto en muchos otros aspectos de la Humanidad: la producción de alimentos, de energía, el cambio climático, la educación y la salud.

Podríamos decir que es el elemento básico sin el cual no está garantizada la vida. Y sin embargo es un recurso escaso en algunas zonas del mundo, con datos alarmantes. Se estima que 4 de cada 10 habitantes del planeta están afectados por escasez de agua.

Según UNICEF y la Organización Mundial de la Salud:

2,1 billones de personas carecen de acceso a servicios de agua potable gestionados de manera segura.

4,5 billones de personas carecen de servicios de saneamiento seguros.

340.000 niños menores de cinco años mueren cada año por enfermedades diarreicas.

Al menos 1.800 millones de personas en todo el mundo beben agua que no está protegida contra la contaminación de las heces.

Antecedentes de la Semana Mundial del Agua

En julio de 2010, la Asamblea General de la ONU reconoció el derecho de todas las personas al agua y al saneamiento. Ello implica que cada persona debería tener acceso a una cantidad suficiente de agua para uso doméstico: entre 50 y 100 litros de agua al día. Y además que sea segura, aceptable y asequible. Su coste no debe suponer más del 3% de los ingresos del hogar. Y la fuente no debe estar más lejos de 1 Km del hogar ni su recogida superar los 30 minutos.

Las Naciones Unidas llevan mucho tiempo trabajando en el problema del agua en el mundo, y podemos señalar una cronología de acuerdos y reuniones que han supuesto mejorar en gran medida la crisis mundial del agua. Estas cumbres y reuniones se han centrado en el problema del agua: